В России от COVID-19 погибло уже почти 40 тысяч

Два месяца назад как о чем-то ужасном говорили о 20 тысячах погибших. А вот сегодня уже, надо думать, перейдем 40-тысячный рубеж - вдвое всего за 2 месяца.

10 тысяч погибших - за 3 месяца до того, в конце июня. А 5 тысяч всего за месяц до того, в коце мая. То есть в цифрах смертности наблюдалась определенная прогрессия, нараставшая до середины лета, потом темпы смертности замедлились, а с наступлением климатической осени - новый подъем, новая прогрессия.

О чем это говорит? Только о неэффективности предпринимаемых мер, как профилактических, так и лечебных. Тут логика простая - если больные стали чаще умирать, значит, лечат не очень хорошо.

Вот, посмотрите на этот график. Скажите, откуда взялась эта летняя самоуспокоенность? Люди продолжали умирать и веснеой, и летом, а осенью кривая смертности стала вовсе вертикальной.

Не ищите сложных объяснений - все просто. Ограничительные меры так скверно продуманы, что бьют по интересам заболевших - и люди стараются не обрашаться к врачам до последнего, до того момента, когда действительно вопрос жизни и смерти становится актуальным. Медицина не справляется, мест в больницах не хватает, скорая защивается - реально при легкой и средней тяжести течении болезни помощь оказывается главным образом бюрократического характера - парацетамол, витамины и жидкость люди умеют принимать и самостоятельно. Ну а когда заболевание переходит в категорию тяжелых, сразу в реанимацию. Или патологоанатомию.

Не знаю, понятно или нет, но рост кривой смертности - это целиком и полностью "заслуга" системы здравоохранения, и именно как системы. С докторами все нормально, ненормально с организацией здравоохранения.

Ну а в плане профилактики предлагаются пока только маски... Если посмотреть, как мы их носим, то об эффективности говорить как-то даже неприлично. Да, маска на ранних этапах развития эпидемии очень даже полезная вещь. А сейчас, на поздних, когда все вокруг уже осеменено вирусом... На кривую опять посмотрите: "что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" Но столичный бюджет, полагаю, пополняется. Ну и ряд частных бюджетов тоже.

Кстати, не Москва в лидерах по смертности - всего 1,48%. Зато Питер - 4,43%, Ростов - 3,31%, Красноярск - 3,06%, Новосибирск - 3,27%, Пермь -3,03%.

Специалисты говорят, что эпидемия продлится еще минимум год. Если прогрессия сохранится, что через 2 месяца можно ожидать удвоения числа умерших? То есть 80 тысяч? А к 1 апреля, Дню дурака уже 160 тысяч ждать или сколько?

В Германии, к примеру, число умерших сейчас чуть больше 16 тысяч - тоже много, но у нас так в июле было... И вот, гляньте на германский график.

Видите, с конца мая по конец октября - отчетливое плато. Добились. Носят маски, не толпятся нигде. Немцы одно слово. Сейчас у них тоже отчетливый рост, но совсем иные темпы...

В свое время, весьма недавнее, из России, главным образом из Москвы выехало на работу в Германию весьма приличное число врачей. Дома не прижились, не нужны оказались оптимизированному здравоохранению. А в Германии они вот и обеспечивают весьма неплохую статистику.

А к нам зато из Туркмении специалисты едут...

А.Б.