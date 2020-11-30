120 миллиардов Путина и госдолг США

Андерс Аслунд, сотрудник Атлантического совета в интервью радио Свобода оценил зарубежные активы Путина в 120 миллиардов долларов, а общий объем выведенных из России денег в 1 триллион долларов, из которых 400 миллиардов вложено в американские облигации и акции только через офшоры Каймановых островов. Российские власти рассказывают обывателям по телевизору страшные сказки о том, что "пирамида американского госдолга" скоро рухнет и доллару, да что мелочиться, США - кирдык, а сами активно эту "пирамиду" поддерживают с помощью украденных у своих лопоухих слушателей денег.

Российский Центробанк в последние годы демонстративно свёл к минимуму вложения в американский госдолг, а выведенные оттуда деньги в основном спалил на покупке вскоре подешевевшего юаня. Но это же государственные деньги - их не жалко. Свои кровные чиновно-олигархическое братство продолжает через офшоры вкладывать в казначейские обязательства и другие американские активы. Болтать языком - не мешки ворочать. А вот как до шкурного интереса, до родного бабла доходит тут-то весь путинский антиамериканизм и заканчивается.

Навальный призвал Запад ввести санкции против российских олигархов. Сомневаюсь, что американские власти будут преследовать инвесторов своих долговых обязательств. Как-то это, мягко говоря, непрактично.