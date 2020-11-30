Апокалипсис вчера

Международная группа ученых из Южной Кореи, Японии, Швеции, США и Китая опубликовала статью в Science, согласно которой за последние два десятилетия масштабы засух и жары на Земле достигли беспрецедентного уровня. Этот рост, затрагивающий климатическую систему Восточной Азии, невозможно объяснить естественной изменчивостью, и после определенного момента катастрофическое усиление станет необратимым, признают исследователи.

Серьезный вопрос - два прошлых раза засуха в Монголии привела сначала к Великому переселению народов, отчего Аттила покончил с античным миром, а по ходу не дал зародиться на Русской равнине никакому путному государству. А потом Чингисхан развалил в Азии и Китае все высокое средневековье, а его внук спалил Рязань с Киевом и дошел аж до Триеста в Италии. Римского папу не свергли лишь потому, что не заметили.

И вот пойми тут, врут или правда? Как проверишь, если кругом графики непонятные и цифры - непонятные еще больше...

Но, у нас есть куда как надежный источник - Матрона Московская. Одно из ее самых известных предсказаний – пророчество на 2021 год. По словам святой, этот год станет самым страшным в истории человечества. Матрона видела, что в 2021 году наступит конец света, виной которому станут люди. Она же предсказывала, что годом раньше на мир обрушится невиданный мор. По ее словам, люди будут умирать, как мухи, но не от войны. Вот, пока все сходится.

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И есть еще одно предсказание - от Голливуда, не зря же еще Ленин говорил, что из всех искусств важныйшим длоя нас является кино - кроме цирка, конечно, но цирк у нас ежедневно.

Так вот, все помнят "Безумного Макса"? А в каком году разворачиваются все апокалиптические события этого культового кино? Вот именно, что в 2021-м!

Мир вступает в полосу ядерной непредсказуемости

Не знаю, станут ли разъезжать повсюду "всадники апокалипсиса" на покоцанных тачках и с голыми жопами, но уже сегодня подобные персонажи встречаются в московском метро. Не иначе, тренируются.