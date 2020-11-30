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Московский листок

Российский бюджет пополнился на 6 миллиардов рублей после продажи имущества полковника Черкалина

Опубликовано 30.11.2020 в разделе комментариев 0

Российский бюджет пополнился на 6 миллиардов рублей после продажи имущества полковника Черкалина

В федеральный бюджет вернулось более 6 миллиардов рублей после продажи недвижимости и предметов роскоши бывшего начальника 2-го отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и получении взяток, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Изъятое судом имущество Черкалина, в том числе дорогостоящие автомобили, предметы роскоши и недвижимость, проданы на международном рынке. После этого с помощью валютной биржи полученные средства были возвращены в бюджет РФ. Всего речь идет о сумме более 6 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее Головинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества Черкалина на сумму более 6 млрд рублей. В пользу государства были обращены наручные часы, дамские сумочки, ювелирные украшения, квартиры в Москве, загородные участки, автомобили и наличные деньги, обнаруженные при обысках у полковника ФСБ. При этом Черкалин сообщил в суде, что согласен отдать государству почти все заявленное по миллиардному иску имущество.

Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества превышает 6,3 млрд рублей. Большую часть этой суммы, около 6 млрд в рублевом эквиваленте, составляют изъятые в квартире и машине Черкалина наличные в рублях и иностранной валюте. Генпрокуратура в ходе проверки соответствия расходов и доходов Черкалина установила, что он предоставлял неполные сведения о доходах, а стоимость найденного у него имущества значительно превышает его официальный доход. На часть незаконно полученных денег он приобретал имущество и регистрировал его на своих близких. При этом, по данным Генпрокуратуры РФ, общий легальный доход Черкалина и его близких с 2005 по 2019 год составил не более 55 млн рублей.

Напомним, Кирилл Черкалин был задержан весной прошлого года. Его обвинили в получении взятки в размере 850 тысяч долларов и мошенничестве на 490 миллионов рублей. По версии обвинения, чекист брал взятки за решение проблем с Центробанком и участвовал в махинациях с жильем. При обысках в трех квартирах полковника ФСБ обнаружили 12 миллиардов рублей.

 



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