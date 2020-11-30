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Московский листок

Экс-глава иркутского Минздрава украла 25 млн рублей на закупках масок

Опубликовано 30.11.2020 в разделе комментариев 0

Экс-глава иркутского Минздрава украла 25 млн рублей на закупках масок

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву по делу о мошенничестве с медицинскими масками на 25 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Вместе с бывшей чиновницей задержан ее сын и ряд других фигурантов.

"По версии следствия, с мая по октябрь исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева вместе с сыном и другими лицами похитили из бюджета региона 25 миллиона рублей при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов для нужд министерства здравоохранения", - говорится в сообщении СКР.

Следствие установило, что чиновница, используя служебное положение, обеспечила закупку медицинских масок для нужд Минздрава в фирме собственного сына. При этом она знала, что поставки будут некачественными, а маски — контрафактными.

По месту жительства бывшей главы минздрава проведен обыск, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Наталия Ледяева ушла с поста главы Минздрава в середине ноября. Сообщалось, что это связано с состоянием ее здоровья.

 



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