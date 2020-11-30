Все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перешли на удаленку

В связи с коронавирусом все высшие учебные заведения в Москве и Санкт-Петербурге переведены на дистанционное, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ.

"Все учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, переведены на удаленное обучение. В Минобрнауки России не поступало обращений от студентов в связи с неправомерными отчислениями из вузов по причине отсутствия на занятиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обращений от студентов в связи с неправомерными отчислениями из вузов по причине отсутствия на занятиях в министрство не поступало.

В Минобрнауки добавили, что бюджетные места в вузах будут сохранены за студентами, которые из-за карантинных мер не могут въехать в Россию и испытывают сложности из-за недостаточно хорошего качества связи.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что иностранных студентов начали отчислять из российских университетов, поскольку они не присутствуют на занятиях. Уточнялось, что 2 тыс. учащихся обратились к правительству РФ с просьбой пустить их в страну для очного обучения.