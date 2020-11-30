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Московский листок

Все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перешли на удаленку

Опубликовано 30.11.2020 в разделе комментариев 2

Все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перешли на удаленку

В связи с коронавирусом все высшие учебные заведения в Москве и Санкт-Петербурге переведены на дистанционное, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ.

"Все учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, переведены на удаленное обучение. В Минобрнауки России не поступало обращений от студентов в связи с неправомерными отчислениями из вузов по причине отсутствия на занятиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обращений от студентов в связи с неправомерными отчислениями из вузов по причине отсутствия на занятиях в министрство не поступало.

В Минобрнауки добавили, что бюджетные места в вузах будут сохранены за студентами, которые из-за карантинных мер не могут въехать в Россию и испытывают сложности из-за недостаточно хорошего качества связи.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что иностранных студентов начали отчислять из российских университетов, поскольку они не присутствуют на занятиях. Уточнялось, что 2 тыс. учащихся обратились к правительству РФ с просьбой пустить их в страну для очного обучения.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Ну написал 30.11.2020 15:09
Вот и образования как и медицины больше нет.Нет в законадательстве понятия удаленка. Это целеноправленое превращение детей в глупого потребителя. Это вредно как для психики, так для зрения, люди одной кнопки. Как же ковид - терорр помог разом все прикончть, теперь можно на него валить все.
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(без названия)
Голос из ада написал 30.11.2020 15:05
А не перейти ли дарагим рассиянам на дистанционный прием пищи? Вот смеху то будет!
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