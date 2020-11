Коронавирус - стойкий иммунитет

Научно-популярный обзор

После заболевания COVID-19 уровни нейтрализующих антител к коронавирусу SARS-CoV-2 уменьшаются, но уровни B-клеток памяти (вырабатывающих эти антитела) сохраняются в течение не менее чем 6 месяцев. T-клеточный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-1 действует через 17 лет в отношении этого коронавируса и SARS-CoV-2, и это следует считать продолжительностью иммунитета к SARS-CoV-2. Около половины людей имеют перекрестный T-клеточный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2, вызванный коронавирусами животных. Иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2 также дает вакцина БЦЖ. Все это подтверждает возможность стойкого иммунитета против SARS-CoV-2.

Время от времени в Интернете появляются сообщения, что коронавирус SARS-CoV-2 (вызывающий заболевание COVID-19) якобы дает слабый иммунитет, который вскоре исчезает. Из этого делают вывод о необходимость периодической массовой вакцинации, хотя такое предположение вызывает сомнения.

Я решил проверить вопрос о стойкости иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 по первоисточникам – т.е. по научным статьям на эту тему, и на их основании написать научно-популярный обзор. По изложению этот обзор отличается от обычных научных обзоров большими подробностями, чтобы его могли понять читатели, не обладающие специальными знаниями.

Введение

Написано для читателей, не обладающих специальными знаниями, специалисты могут пропустить. При его составлении использованы материалы из Википедии.

ИММУНИТЕТ животных и человека (от лат. immunitas – освобождение, избавление), способность организма поддерживать свою целостность и биологическую индивидуальность путем распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (Большая Российская энциклопедия). Основное назначение иммунитета – уничтожение болезнетворных микроорганизмов и вирусов (патогенов), попадающих в организм животных и человека.

Иммунитет обычно делят на гуморальный и клеточный. В случае гуморального иммунитета защитные функции выполняют молекулы, находящиеся в плазме крови, тогда как в случае клеточного иммунитета защитная функция связана именно с клетками иммунной системы.

Гуморальный иммунитет

Связан с выработкой антител, которые относятся к суперсемейству белков иммуноглобулинов. Каждое антитело распознает уникальный элемент патогена, отсутствующий в самом организме – антиген, а в пределах данного антигена определенный его участок, эпитоп. При этом у одного патогена обычно имеется несколько антигенов. Связываясь с антигенами на поверхности патогенов, антитела могут либо непосредственно нейтрализовать их, либо привлекать другие компоненты иммунной системы, чтобы уничтожить чужеродные клетки или вирусные частицы.

Три основных класса антител – иммуноглобулины IgM, IgG, IgA. В организме обычно вначале образуются IgM. Через некоторое время начинают вырабатываться более активные IgG (переключение изотипов), которые обеспечивают защиту от микроорганизмов и вирусов. IgA в основном образуются на слизистых оболочках и действуют подобно IgG. Следует отметить, что не все иммуноглобулины обладают нейтрализующим действием.

Все антитела вырабатываются определенными видами B-лимфоцитов (B-клеток). При контакте с антигеном или стимуляции со стороны T-лимфоцитов (активации) некоторые B-лимфоциты трансформируются в плазматические клетки, способные к продукции антител. Другие активированные B-лимфоциты превращаются в B-клетки памяти. Последние являются долгоживущими, обеспечивают быстрый иммунный ответ и выработку большого количества антител при повторном введении того же антигена, обеспечивают долговременный иммунитет на протяжении многих лет.

Клеточный иммунитет

Связан с T-лимфоцитами (T-клетками). Существуют несколько типов T-лимфоцитов, из которых наиболее важными являются эффекторные: T-хелперы (CD4) и T-киллеры (CD8). T-хелперы активируют другие клетки, в том числе B-лимфоциты и T-киллеры. T-киллеры уничтожают поврежденные клетки собственного организма, пораженные внутриклеточными паразитами (вирусами и некоторыми бактериями), а также опухолевые клетки, они являются главным компонентом антивирусного иммунитета. Т-хелперы и Т-киллеры распознают антигены при взаимодействии их Т-клеточного рецептора с соответствующим антигеном.

Вначале Т-клетки распознают антиген и становятся активированными. Далее некоторые из них превращаются в эффекторные Т-клетки. Другая часть трансформируется в Т-клетки памяти. Эти клетки сохраняются в неактивной форме после первичного контакта с антигеном до тех пор, пока не наступает повторное взаимодействие с тем же антигеном. Таким образом, Т-клетки памяти хранят информацию о ранее действовавших антигенах и обеспечивают иммунный ответ при повторном заражении в более короткие сроки, чем при первом. Подобно B-клеткам памяти, Т-клетки памяти обеспечивают долговременный иммунитет на протяжении многих лет.

При этом Т-клеточный иммунитет действует независимо от гуморального, тогда как гуморальный иммунитет в определенной степени зависит от T-лимфоцитов.

Перекрестный иммунитет

Для каждого антигена в организме создается свой набор антител, B-лимфоцитов, T-лимфоцитов, действующих именно против этого антигена. Однако нередко они действуют и против антигенов, схожих по структуре (обладающих схожими эпитопами). Последнее является причиной перекрестного иммунитета, когда иммунитет к возбудителю какого-либо заболевания также создает иммунитет к другому возбудителю или нескольким.

Адаптивный и врожденный иммунитет

Все, изложенное выше, относится к адаптивному или приобретенному (специфическому) иммунитету. Точнее, приобретенный активный иммунитет возникает после перенесенного заболевания или после введения вакцины. Тогда как приобретенный пассивный иммунитет развивается при введении в организм готовых антител в виде сыворотки или передаче их новорожденному от матери.

Помимо адаптивного, существует врожденный (неспецифический) иммунитет. Он обусловлен способностью организма идентифицировать и обезвреживать разнообразные патогены по наиболее консервативным, общим для них признакам, Он не имеет строгой специфичности к антигенам и не обладает памятью о первичном контакте с чужеродным агентом.

Дополнительные замечания

1. Иммунная система включает и другие компоненты, кроме антител, B-лимфоцитов и T-лимфоцитов, но в данном обзоре они не рассматриваются.

2. Иммунитет, особенно перекрестный, не всегда полностью защищает организм от инфекции, в таком случае он способствует протеканию заболевания в легкой или бессимптомной форме.

3. В части 1 данного обзора рассмотрен индивидуальный иммунитет отдельных лиц. Также существует коллективный (популяционный) иммунитет, который будет рассмотрен в части 2 данного обзора.

Методология

Поиск научных статей на тему иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 был проведен на специализированном поисковом сайте Национальной медицинской библиотеки США (National Library of Medicine) по адресу:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/advanced/

Поиск был проведен по ключевым словам “Immunity” (Иммунитет) и “SARS-CoV-2”. Поиск был ограничен заголовками статей [Title], т.е. был выборочным. Это было сделано, чтобы уменьшить число статей. При указанных условиях при строке поиска

(Immunity[Title]) AND (SARS-CoV-2[Title])

было обнаружено 103 статьи (дата поиска 30.11.2020, число статей постепенно возрастает).

Если расширить поиск и провести его по заголовкам статей и рефератам [Title/Abstract], то при строке поиска

(Immunity[Title/Abstract]) AND (SARS-CoV-2[Title/Abstract])

выдается 1096 статей, на анализ которых ушло бы около месяца, что слишком много.

Разумеется, выборочный поиск по заголовкам статей позволяет обнаружить не все статьи на тему иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2, однако выборка является достаточно большой и, несомненно, представительной (репрезентативной).

Из числа найденных 103 статей были исключены:

– обзоры и комментарии (38), поскольку меня интересуют только оригинальные работы;

– статьи по разработке вакцин против коронавируса SARS-CoV-2 (15) и лекарств (3), поскольку меня интересует иммунитет, не связанный с ними;

– статьи, описывающие единичные случаи (5), вследствие их малой информативности;

– статьи, по существу не относящиеся к рассматриваемой теме (5), например, опросы по сертификатам иммунитета;

Из выбранных 37 статей в части 1 рассмотрены 27 работ, остальные будут рассмотрены в части 2.

Гуморальный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2

В работе Guthmiller et al (2020) указано, что антитела, вырабатываемые B-клетками памяти, сохраняются более 2 месяцев.

В статьях Ogega et al (2020) и Gaebler et al (2020) отмечено, что уровни нейтрализующих антител уменьшаются, но образуются и сохраняются B-клетки памяти, которые дают стойкий иммунитет до 3,4 и 6,2 месяца соответственно.

В публикации Ripperger et al (2020) установлено, что уменьшается количество антител против белка нуклеокапсида, но нейтрализующие антитела вырабатываются B-клетками памяти в течение минимум 5-7 месяцев.

Также в работах Guthmiller et al (2020) и Ripperger et al (2020) отмечено, что производство антител выше при серьезных заболеваниях.

Необходимо отметить, что эпидемия COVID-19 началась в начале этого, 2020 г., а исследования и публикации всегда идут с определенной задержкой, и 6-7 месяцев иммунитета – это максимальный срок, для которого в настоящее время могут быть опубликованы данные по иммунитету к коронавирусу SARS-CoV-2.

Отсюда можно сделать вывод, что подтвержден гуморальный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2 в течение 6-7 месяцев.

Еще в нескольких работах, посвященных гуморальному иммунитету, его продолжительность не рассматривалась, но для полноты картины следует упомянуть об этих статьях.

В работе Varadhachary et al (2020) предложен метод определения IgA слюны как биомаркера иммунитета слизистой оболочки против COVID-19. В статье Butler et al (2020) изучена нейтрализующая активность системных IgM/IgG и IgA слизистой оболочки, при этом показано, что ответы IgG и IgA часто не коррелировали друг с другом.

Особого внимания заслуживает публикация Zhang et al (2020), авторы которой установили, что у детей после первого воздействия SARS-CoV-2 происходило быстрое образование защитных антител IgG, а IgM не обнаруживались. Это предполагает, что переключение B-лимфоцитов с производства IgM на производство IgG в основном происходит в течение 1 недели. Этот эффективный гуморальный иммунный ответ может объяснить, почему большинство детей, инфицированных SARS-CoV-2, имели более легкие симптомы и выздоравливали легче, чем взрослые. Вероятно, большое количество детей, инфицированных SARS-CoV-2, по этой причине вообще не болели.

Еще одной причиной преобладания легких и бессимптомных форм у детей может быть действие применяемых в настоящее время вакцин, о чем сказано далее, в разделе «Перекрестный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2, вызванный применяемыми вакцинами и различными возбудителями».

T-клеточный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2

В работе Ni et al (2020) описана сильная корреляция между титрами нейтрализующих антител и количеством вирус-специфических Т-лимфоцитов у недавно выздоровевших пациентов. При этом у одного из 14 человек нейтрализующие IgG не были обнаружены, но и у него нашли вирус-специфические Т-лимфоциты.

В статье Schwarzkopf et al (2021) сопоставлены данные гуморального и клеточного иммунитета у 78 выздоровевших лиц через 60 дней после появления симптомов. У 17% участников IgG не были обнаружены. При этом Т-клеточный иммунитет был обнаружен у 80% участников с антителами и 78% участников без них.

Отсюда следует вывод, что Т-клеточный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2 обнаруживается и в тех случаях, когда не обнаруживаются антитела.

Еще одна, очень важная работа по Т-клеточному иммунитету к коронавирусу SARS-CoV-2 рассмотрена в разделе «Перекрестный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2, вызванный другими коронавирусами», на ее основании сделан вывод о продолжительности этого иммунитета.

Ослабление иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2

В работе Rydyznski Moderbacher et al (2020) сделан вывод, что скоординированные ответы T-хелперов, T-киллеров и антител являются защитными, но нескоординированные ответы в связи со старением и нарушенными адаптивными иммунными ответами на SARS-CoV-2 часто не могут обеспечить контроль заболевания.

В статье Wang et al (2020) показано, что длительное протекание инфекции (50-110 дней) у пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями связано с низким уровнем нейтрализующих антител. Однако все эти пациенты выздоровели.

В публикации Sherer et al (2020) описан уменьшенный отклик антител (включая нейтрализующие) у беременных, инфицированных SARS-CoV-2.

Такое ослабление иммунитета следует считать нормальным, оно присуще многим инфекциям.

Кроме того, в исследованиях, описанных в работе McAndrews et al (2020), установлено, что для 86% людей, положительных по антителам к шиповидному белку, обнаружена нейтрализующая способность, но только для 74% людей, положительных по антителам к белку нуклеокапсида, обнаружена нейтрализующая способность. Авторы считают, что обнаружение антител к белку нуклеокапсида не всегда коррелирует с присутствием нейтрализующих антител к шиповидному белку, и предостерегают от широкого использования серологического тестирования на основе белка нуклеокапсида для определения иммунитета к COVID-19.

Перекрестный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2, вызванный другими коронавирусами

Этот иммунитет также называют предсуществующим.

В работе Ng et al (2020) описано исследование предсуществующего гуморального иммунитета с использованием антител против коронавирусов лиц, не инфицированных SARS-CoV-2 (в основном пробы крови отобраны до 2019 г.). Перекрестная реактивность этих антител с шиповидным белком SARS-CoV-2 обнаружена у 5,3% взрослых и у 43,8% детей до 16 лет.

В статье Loos et al (2020) показано, что ответы антител на человеческие коронавирусы HKU1 и NL63, вирус гриппа и респираторно-синцитиальный вирус не коррелируют с ответами на SARS-CoV-2, и иммунитет к этим вирусам не влияет на развитие иммунитета к SARS-CoV-2, которое происходит в первые 2 недели инфекции.

В публикации Stervbo et al (2020) показано, что сходство эпитопов человеческих коронавирусов HKU1 и OC43 с таковыми SARS-CoV-2 не может объяснить предсуществующий Т-клеточный иммунитет к структурным белкам SARS-CoV-2.

Далее будет рассмотрена работа Le Bert et al (2020), которою я считаю самой важной в этом обзоре. Можно отметить, что она опубликована в журнале Nature (Великобритания), одном из двух ведущих мультидисциплинарных журналов мира (второй – Science, США).

Все 23 пациента, перенесшие в 2003 г. инфекцию SARS, вызванную коронавирусом SARS-CoV-1, показали иммунитет Т-клеток памяти через 17 лет к коронавирусу SARS-CoV-2. У 15 из них был также проверен и подтвержден иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-1. Ответ был вызван белком нуклеокапсида (аминокислотная идентичность 94%).

Кроме того, 19 из 37 (51%) лиц без обеих этих инфекций (пробы крови отобраны до июля 2019 г. или не имели антител к SARS-CoV-2) также имели Т-хелперы и Т-киллеры, специфичные к SARS-CoV-2 (к различным белкам). Для них характеристика эпитопов показала, что эти Т-лимфоциты распознают фрагменты белка, которые имеются у бета-коронавирусов животных, но имеют низкую гомологию с белками коронавирусов человека, связанными с обычной простудой (OC43, HKU1, 229E и NL63).

Дополнительно можно отметить, что в работе Guthmiller et al (2020), рассмотренной выше, показано, что антитела против коронавируса SARS-CoV-2 активны и против коронавируса SARS-CoV-1, что подтверждает перекрестный иммунитет для этих двух коронавирусов.

Из исследований Le Bert et al (2020), с учетом других исследований, описанных в этом разделе, можно сделать два важных вывода.

1) Учитывая близость структур антигенов коронавирусов SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 (94%), T-клеточный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2 также должен действовать в течение столь же длительного времени, до 17 лет.

2) Известные человеческие коронавирусы, вызывающие обычную простуду (OC43, HKU1, 229E и NL63), и коронавирусы SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 – это две отдельные группы человеческих коронавирусов, между которыми мало сходства и которые не имеют перекрестного иммунитета друг с другом. «Родственников» SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 надо искать среди бета-коронавирусов животных, которыми люди болеют достаточно часто, но в легкой или бессимптомной форме. Именно эти коронавирусы дают перекрестный клеточный иммунитет с SARS-CoV-2 у ~51% людей (Le Bert et al, 2020) и перекрестный гуморальный иммунитет у ~5% взрослых (Ng et al, 2020), последнее связано с тем, что гуморальный иммунитет обычно менее стойкий, чем клеточный.

Что касается более высокого перекрестного гуморального иммунитета у ~44% детей (Ng et al, 2020), то полагаю, что это, скорее всего, связано с применяемыми в настоящее время вакцинами, о чем сказано далее, в разделе «Перекрестный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2, вызванный применяемыми вакцинами и различными возбудителями».

Еще три научные работы, подтверждающие эти два вывода (две подтверждают первый вывод, одна – второй вывод, также около 50% перекрестного иммунитета), описаны в моей предыдущей статье.

Коронавирус – ученые подтверждают коллективный перекрестный иммунитет

Однако в названиях этих научных работ нет слова “Immunity”, поэтому в данный обзор они не попали.

Вообще для перекрестного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 желательно сделать отдельный поиск по другим ключевым словам и написать отдельный обзор, но я не уверен, что найду на это время.

Перекрестный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2, вызванный применяемыми вакцинами и различными возбудителями

В работах Covián et al (2020) и Gursel & Gursel (2020) на основании анализа статистических данных сделан вывод, что страны, где вакцинация БЦЖ проводится при рождении, показали более низкий уровень заражения и меньшее количество смертей, связанных с COVID-19.

БЦЖ (BCG) – вакцина против туберкулеза, бацилла Кальмета-Герена (Bacillus Calmette-Guérin), представляет собой специально ослабленный штамм Mycobacterium bovis, возбудителя бычьего туберкулеза.

В статье Nuovo et al (2020) описаны исследования, подтверждающие это предположение. Иммуногистохимия подтвердила, что антитело против белка оболочки SARS-CoV-2, но не против шиповидного белка или белка мембраны, сильно перекрестно гибридизовалось с 11 из 11 протестированных видов микобактерий, включая M. bovis. Компьютерный анализ BlastP показал высокую гомологию белка оболочки SARS-CoV-2 с 12 последовательными аминокислотами белка LytR C, который является консенсусным белком, уникальным для Mycobacteria. Эти данные указывают, что вакцинация БЦЖ индуцирует специфический иммунитет против SARS CoV-2, который нацелен на белок оболочки вируса. Таким образом, одновременная ревакцинация или первое использование вакцины БЦЖ может быть средством защиты против COVID-19.

В публикации Reche (2020) приведены результаты компьютерного поиска эпитопов, перекрестно-реактивных с эпитопами SARS-CoV-2. Вирусы для вакцинации детей не содержат таких эпитопов, что исключает возможность общей защиты от COVID-19. То же относится к распространенным вирусам, включая риновирус, респираторно-синцитиальный вирус, вирус гриппа и несколько герпесвирусов.

Напротив, комбинированные вакцины для лечения бактериальных инфекций – коклюша, дифтерии и столбняка (КДС) – являются значительными источниками потенциального перекрестного иммунитета к SARS-CoV-2. Эпитопы в КДС, перекрестно-реактивные с эпитопами SARS-CoV-2, включают многочисленные эпитопы для Т-хелперов и Т-киллеров и эпитопы как в шиповидном белке SARS-CoV-2 для нейтрализующих B-лимфоцитов. Дети могут быть защищены от SARS-CoV-2 благодаря перекрестному иммунитету КДС. Однако, поскольку в этой работе использованы только компьютерные методы, она нуждается в экспериментальном подтверждении.

При этом можно отметить, что в работе Ogega et al (2020), рассмотренной выше, отмечено, что B-клетки памяти, вырабатывающие антитела против SARS-CoV-2, схожи с вырабатываемыми при вакцинации против столбняка и гриппа. Это можно рассматривать как аргумент, поддерживающий результаты Reche (2020).

Отсюда можно сделать вывод, что вакцины БЦЖ и, вероятно, КДС можно использовать для защиты от COVID-19. В России вакцинацию БЦЖ делают новорожденным (обычно через 3-4 дня после рождения), ревакцинации – в 7 и 14 лет. Вакцинацию АКДС (А – адсорбированная) проводят по графику – 3 вакцинации + 1 ревакцинация до 18 месяцев, далее проводят периодические ревакцинации вакциной АДС (дифтерия и столбняк).

В связи с этим возникает предположение, что преобладание у детей легких и бессимптомных форм COVID-19 – результат действия вакцин, которое с течением времени ослабевает. Другое объяснение приведено в статье Zhang et al (2020), которая рассмотрена выше. В сущности оба этих объяснения не противоречат друг другу и оба эффекта могут действовать параллельно.

Кроме того, в работе Balzan (2020) на основании анализа статистических данных сделано предположение о том, что низкая заболеваемость и смертность от SARS-CoV-2 в Южной Европе (Средиземноморье) может быть вызвана эндемичными флебовирусными инфекциями, передаваемых членистоногими. Но это предположение нуждается в подтверждении.

Врожденный иммунитет и влияние на него

Врожденный иммунитет, как было отмечено во введении, не имеет строгой специфичности к антигенам.

В работе Klaassen et al (2020) идентифицированы 4 варианта в генах, кодирующих протеазы (FURIN, PLG и PRSS1), и 6 вариантов в генах, участвующих во врожденном иммунитете (MBL2 и OAS1), которые могут иметь отношение к ответу хозяина на инфекцию SARS-CoV-2.

В статье Saini et al (2020) показано, что микроРНК из генома SARS-CoV-2 нацелены на два гена-мишени: BMPR2 и TP53, которые включены в формирование легочной сосудистой сети и противовирусного врожденного иммунитета соответственно. Ингибирование этих двух генов-мишеней вирусными микроРНК может вызвать респираторное заболевание легких и снижение противовирусного ответа организма соответственно.

Публикация Shin et al (2020) посвящена изучению протеазы коронавируса SARS-CoV-2, которая участвует в его распространении и подавляет врожденный иммунитет хозяина.

В работе Gemmati et al (2020) отмечено, что SARS-CoV-2 через шиповидный белок сильно взаимодействует с человеческим рецептором ACE2, который играет важную роль в проникновении в клетки. Ген этого рецептора находится на X-хромосоме. Выдвинута гипотеза, что повышенные уровни ACE2 или ACE1/ACE2, что можно рассматривать как проявление врожденного или приобретенного иммунитета, могут улучшить исход COVID-19 у обоих полов, но женщины могут иметь преимущество.

По этому разделу можно сделать вывод, что врожденный иммунитет может противодействовать коронавирусу SARS-CoV-2, но этот вирус имеет средства борьбы с ним.

Кроме того, Chinnaswamy (2020) в своей публикации выдвигает предположение, что в Индии необычно продолжительное распространение инфекции и относительно низкий уровень относительной смертности являются следствием тренированного врожденного иммунитета, который возникает из-за постоянного воздействия различных эндемичных патогенов (что свойственно не только Индии, но и другим тропическим странам).

Не исключая этого, можно выдвинуть предположение, что воздействие определенных эндемичных патогенов может давать специфический приобретенный иммунитет. В частности, для описанного выше воздействия вакцины БЦЖ также было выдвинуто предположение, что это следствие тренированного врожденного иммунитета (Covián et al, 2020, и Gursel & Gursel, 2020), однако позже было показано, что это специфический перекрестный иммунитет (Nuovo et al, 2020).

Заключение

По анализу найденных научных статей после заболевания COVID-19 уровни нейтрализующих антител к коронавирусу SARS-CoV-2 уменьшаются, но уровни B-клеток памяти (которые вырабатывают эти антитела) сохраняются в течение не менее чем 6 месяцев после заражения, что дает достаточно стойкий гуморальный иммунитет. Кроме того, T-клеточный иммунитет обычно обнаруживается и в тех случаях, когда не обнаруживаются антитела. Показано, что T-клеточный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-1 у лиц, перенесших инфекцию этим коронавирусом в 2003 г., действует через 17 лет в отношении обоих коронавирусов, SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2. Поэтому T-клеточный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2 также должен действовать в течение этого времени. При этом около половины людей имеют перекрестный T-клеточный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2, вызванный коронавирусами животных. Также показано, что гуморальный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2 дает известная противотуберкулезная вакцина БЦЖ. Все это подтверждает возможность стойкого иммунитета против SARS-CoV-2.

Среди найденных научных статей были работы, описывающие условия ослабления иммунитета (старение, хронические заболевания, беременность), но не было работ, явно утверждавших о слабом и нестойком иммунитете.

И если какая-нибудь «бабушка» в Интернете выступит с громким заявлением о слабом и нестойком иммунитете к коронавирусу SARS-CoV-2, не верьте ей, даже если у этой «бабушки» есть научные звания и должностные чины. Выполненный мной обзор научных публикаций подтверждает стойкий иммунитет к коронавирусу, особенно T-клеточный.

«Кому выгодно?», как говорили древние римляне. Слабый и нестойкий иммунитет требует регулярной вакцинации, которая принесет огромные прибыли фармацевтическим компаниям – производителям вакцин – не здесь ли собака зарыта?

В качестве примечания. Все без исключения просмотренные мною научные статьи были в свободном доступе. При том, что в среднем в Интернете, по моей оценке, около 3/4 научных статей платные. Это подтверждает предположение, что копирайт явно мешает прогрессу человечества, и когда нужно, его явочным порядком отменяют.

Михаил Яхкинд

канд. техн. наук, специалист в области фармацевтики, химии и биотехнологии

