Кто более мерзок?

Не надо возмущаться – это статья снова о коронавирусе, правда, мне её написать не составило труда, поскольку, как сами увидите, она состоит практически из одних цитат.

Но сначала представлю действующих лиц.

Во-первых, Игорь Алексеевич Гундаров, специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор. Эксперт Государственной Думы РФ, Главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. (Это ведущий российский медицинский университет, в настоящее время в университете обучается свыше 17 тысяч студентов из России и зарубежных стран).

12 ноября Игорь Гундаров выступил в передаче «Время покажет» https://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet/vypuski/vakcina-ot-koronavirusa-vremya-pokazhet-fragment-vypuska-ot-12-11-2020?fbclid=IwAR0_wuwfgGpiBTUuzbNp-hIKfaZGoxUp4mDs2s74IzXzYUzFzgQ8GanccCw

Посмотрите, интересно.

Ну, а для тех, кто не хочет тратить время на просмотр, Андрей Фомин рассказал о том, что произошло в ходе этой телепередачи, поэтому я не буду повторятся и просто дам его видение этого события, всего лишь выделив основные мысли Гундарова https://www.facebook.com/andrej.fomin1/posts/3625953527485712:

«Вчера в эфире Первого телеканала …этот признанный эксперт камня на камне не оставил от официальной пропаганды, хоть и находился в окружении множества пытавшихся его перебивать оппонентов.

«Меня поражало и продолжает поражать самоуправство политиков. Вы сказали, – обратился Гундаров к Толстому, – что все согласны с этими мерами. Не все согласны. Учёные не согласны. Крупные эпидемиологи не согласны. Потому что возникает вопрос: на основании чего эта паника?

Вы сами сказали, что дистанционное обучение в школах – это ужасно. Власть делает ужасно, не имея на то объективных оснований».

Переходя к теме статистики, Гундаров напомнил, что в Китае запретили тестирование, и всё исчезло. А затем рассказал о правиле эпидeмиoлогов – данные познаются только в сравнении:

«20 тысяч выявленных инфицирoвaнных в день – это много или мало? Я посмотрел, а в предыдущие годы сколько обращались по поводу ОРЗ? Каждый год – 31 миллион! Разделите на 365 и получится 85 тысяч.

Сейчас каждый день 20 тысяч, а ранее было каждый день 85 тысяч! ОРЗ! То есть, число обращающихся в поликлинику по поводу вот этого самого коронавируса у нас сейчас в пять раз меньше. Тогда из-за чего пaника?»

Пётр Толстой и ведущий Артём Шейнин стали хором перебивать учёного, чем очень напомнили мне поведение некоторых в комментариях к статьям нашего канала:

– Откуда такие цифры? – спросил Шейнин.

– Открывайте справочник Здравоохранение Российской Федерации. 31 миллион! Более того, там ещё следующий 31 миллион – это обращения по поводу лёгочных заболеваний. То есть, получается в год – 62 миллиона.

Теперь, чтобы забить дальнейшие слова, кричать на профессора стали уже вчетвером. К Толстому и Шейнину присоединились ведущий Артём Кузичев и депутат Мосгордумы Елена Николаева.

– А разве нынешние случаи не должны плюсоваться? – наконец, слегка успокоившись, спросил кто-то из ведущих.

– Нет, – терпеливо пояснил Гундаров. – Обращения по поводу ОРЗ включают: коронавирус, виpуc А, виpуc B, пapaгpипп, клебcиeллу, лeгиoнeллу. Обращайтесь к статистике – она даёт общее число обратившихся по поводу ОРЗ, – призвал присутствующих доктор медицинских наук и подытожил:

«Сейчас идёт манипуляция статистикой, а я специалист по контрманипуляциям. Мы говорим – дайте нам текущую статистику – структуру всех обращений по поводу ОРЗ в этом году.

Попова постоянно говорит: эпидcитуaция в стране нормальная, нет превышения пороговых значений. Тогда, Попова, вы чего устроили тот хаос, который творится в стране?»

А затем стало ещё интересней. Ведущий Анатолий Кузичев представил в качестве «реальной для нас перспективы завершения пaндeмии» (дословная цитата) хотелку Александра Гинцбурга о вaкцинaции по месту жительства 100 миллионов человек в течение десяти месяцев после начала массовой вaкцинaции. Кузичев назвал это так: «Перед нами вырисовываются широкие, волнующие и чёткие перспективы».

А затем спросил у Игоря Гундарова – как он к этим перспективам относится?

Игорь Алексеевич ответил:

«Гинцбург – не эпидeмиолог. Он виpусолог. Есть определённое распределение научных специальностей. Я сейчас просто цифру назову. В структуре смeртности от пневмоний на коронавиpуc приходится один процент. В структуре всех смертей (это примерно 1 миллион 800 тысяч) на коронавиpуc приходится одна сотая процента.

И вот тогда вопрос к Гинцбургу – от эпидемиолога вирусологу: какая необходимость делать вакцину в отношении заболевания, опасность которого составляет одну сотую процента?»

Но ведь весь мир озабочен тем, что делает вакцину, – встрял Кузичев. – То есть, это не проблема Гинцбурга.

«Это очень интересный вопрос, – согласился Гундаров. – Вот мы задались темой – а что вообще с нами происходит? От чего вся эта паника? И на полном серьёзе – симптомы какие у нас:

- мания преследования: ковид, ковид, ковид, ковид!

- раздвоение сознания: Попова говорит, с одной стороны – всё нормально, а с другой стороны – не нормально!

- алогичное мышление: в парках ходят в масках, в масках.

И последнее:

- эмоциональная тупость!

Вот эти симптомы бывают при шизофрении. В данном случае имеется социальный шизоидный психоз. Весь мир сейчас находится в этом состоянии.

Агентом, вызвавшим психоз, а психоз – это неадекватная реакция человека на что-то, этим агентом был запущенный страх смерти. Возникший внезапно под влиянием СМИ. Который заставляет так поступать и Собянина, и Попову…»

Дальше говорить Игорю Алексеевичу не дали. Шейнин и Кузичев буквально набросились на него, задавив слова учёного криками реплик и возгласов. Но было поздно – главное уже прозвучало.

Тем не менее, чуть позже профессору Гундарову удалось донести ещё маленькую, но очень важную толику правдивой информации. Он успел сообщить следующее:

«От коронавиpуca ежедневно умирает примерно человек шесть – десять. Это эпидемиолог говорит. То есть, цифры завышены в 50 – 70 раз. Это не от коронавируса умирают: там клебсиелла, легионелла, стpeптокoкк, cтaфилoкoкк. Но структуру заболеваний не выявляют».

Подтверждая эти сведения Гундарова о смерти от обычных причин, Александр Саверский 27.11.2020 в Фейсбуке сообщил: «Сегодня один вирусолог, кандидат наук, специально поработавший месяц в ковидной больнице, сказал мне: «Ковида нет! Люди умирают от отравлений лекарствами, аллергических реакций и бактериальных пневмоний».

Вы знаете, друзья, у меня нет настолько кардинального подхода, но это мнение ученого. Возможно, когда-нибудь он расскажет об этом сам».

И что интересно, это скандальное выступление признанного специалиста Гундарова, попавшего по недосмотру режиссера на Первый канал, обошли молчанием все СМИ России.

Глухим молчанием!

А вот с другой стороны ситуация в СМИ сейчас такая, что мне вспоминаются времена СССР, когда время от времени передачи и прерывались и звучало торжественное: «Внимание, внимание! Работают все радиостанции Советского Союза и Центральное телевидение!» Правда, потом речь шла о каком-нибудь мировом достижении СССР типа полёта в космос, а сейчас в СМИ тоже самое, но только о коронавирусе. Но не вообще о каждой новости о коронавирусе, как я показал выше на примере с Гундаровым, а только о специфических новостях.

Вот через три дня после участия Гундарова в передаче «Время покажет», все СМИ России огласили радостную новость, которая целые сутки висела в топе новостей Яндекса (вот как о ней написала газета. Ру):

«Врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Викулов рассказал в интервью радио Sputnik о наличии групп людей, которые оттягивают выход страны на плато по коронавирусу.

Он отметил, что необходимыми условиями для прекращения роста числа зараженных являются соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты. По словам врача, люди, которые игнорируют требования властей и рекомендации врачей, мешают борьбе с распространением COVID-19.

Викулов заявил, что для разрешения ситуации нужно применить комплексный подход. Он пояснил, что, возможно, нужно увеличить штрафы за несоблюдение санитарных и противоэпидемиологических требований. Кроме того, как указал специалист, необходимо доступным языком объяснять людям необходимость соблюдения всех мер».

А кто он такой – этот Викулов? Где работает, в связи с чем его называют инфекционистом? Интернет выдаёт справку об этом, как выясняется, выдающемся инфекционисте России, которому внемлют все СМИ России:

«Георгий Викулов в 2001 году окончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова по специальности «Лечебное дело». Ординатуру (2003 г.) и аспирантуру (2009 г.) по специальности «Аллерголог» осваивал в Институте иммунологии». Об образовании всё. Защитить кандидатскую диссертацию даже после 6 лет аспирантуры Викулов, что называется, «не осилил». Далее.

«Викулов работает по специальности, совмещая обязанности врача с руководящими должностями в различных медицинских учреждениях Москвы. С 2011 года является директором НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций».

Директор НИЦ! Это вам не хухры-мухры!

Вот справка об этом славном НИЦ:

«ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ».

ОГРН 1127746647160 от 21 августа 2012 г.

Дата регистрации 21.08.2012

Уставный капитал 10 000 руб.

Юридический адрес

125565, город Москва, Конаковский проезд, дом 12 корпус 1, офис 138

Руководитель:

Генеральный директор Викулов Георгий Христович с 21 августа 2012 г.

Среднесписочная численность1 сотрудник (2019)».

Как вам такой научный центр, выдающий рекомендации по лечению COVID-19, которым, повторю, внемлют все СМИ России? Мне как-то не очень. Единственно, что можно сказать положительного, так это то, что в этом авторитетном учреждении исключительно стабильные штаты: к 2019 году численность «учёных» стабильно сохранена с 2012 года.

Когда-то Ленин высказал точную мысль о кадрах: «Иной мерзавец нам только потому может быть полезен, что он мерзавец». Такую аферу, как COVID-19, невозможно провернуть без мерзавцев среди врачей и журналистов.

Вот только вопрос: кто из них большие мерзавцы?

От редакции: Гундаров говорит: «20 тысяч выявленных инфицирoвaнных в день – это много или мало? Я посмотрел, а в предыдущие годы сколько обращались по поводу ОРЗ? Каждый год – 31 миллион! Разделите на 365 и получится 85 тысяч.

Сейчас каждый день 20 тысяч, а ранее было каждый день 85 тысяч! ОРЗ! То есть, число обращающихся в поликлинику по поводу вот этого самого коронавируса у нас сейчас в пять раз меньше. Тогда из-за чего пaника?»

А паника из-за высокой смертности, которая во многие разы выше, чем при обычном ОРВИ. Обычно из десятков миллионов заразившихся во время эпидемии умирает человек 500-700 по стране. Сейчас умерло уже 40 тысяч. И можно сколько угодно заниматься сократическими беседами на тему от вторичной инфекции больной умер, или все-таки причиной было первичное заражение - факт остается фактом, COVID-19 дает очень высокую смертность. Это и напрягает.

А.Б.