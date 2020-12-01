Азербайджанская армия вошла в Лачин

Армия Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением Москвы, Баку и Еревана 1 декабря по местному времени вступила в Лачинский район, сообщает Минобороны Азербайджана. Оно предполагает передачу Ереваном Баку Агдамского, Кельбаджарского, Лачинского и части Газахского района, которые Армения удерживала до недавнего времени. Лачинский район должен был быть возвращен до 1 декабря.

Для контроля за выполнением договоренностей на территорию Нагорного Карабаха и Лачинский коридор было решено ввести российский миротворческий контингент - это 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц специальной и автомобильной техники.

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А теперь ответьте на вопрос - что там теперь делать российским миротворцам? Кто-то может не понимать или прикидываться непонимающим, но война велась именно за Лачинский коридор. А не за каменистые карабахские огороды и не за то, чтобы единичные азербайджанские беженцы вернулись жить на камнях.

Сейчас азербайджанская армия входит в Лачинский район, а что там будут делать российские миротворцы, стоящие вдоль границ района?

Военный конфликт на нашей территории в близкой перспективе

Турция получает через Азербайджан сухопутный выход на оперативный простор Центральной Азии, Азербайджан становится транзитной территорией для турецкой экономической и политической экспансии, Армения может полностью переориентироваться на Европу или США, а что Россия? Что там делает теперь Россия со своими 90 БТР? Ездить за водкой? Охранять чужие коммуникации от своего союзника?

Россия получает гнилые плоды чужой победы

Тут надо или выводить свои БТРы и не позориться, или уж тогда вводить войска по-крупному, по сути, начинать новую войну...

А.Б.