И снова призыв к Матвиенко. И не только к ней

Пока в Москве жители разных общежитий в последние ноябрьские выходные прикрепляли плакат-обращение к Матвиенко (обещавшей три года назад разобраться с федеральным беспределом, творящимся вокруг жителей общаг), 27 ноября в Краснодаре также вспоминали председателя Совфеда. Жители геленджикского дома (Красногвардейская 79) снова вышли в пикеты к Администрации Краснодарского края.

Привет для Матвиенко от жителей общаг

Снова, снова и снова. Красногвардейцы посещают высокие ведомства города, края и столицы с периодичностью, которая красноречивее слов указывает на остроту драмы, которая окружила их дом. Драмы, полностью, сконструированной чиновниками.

14-этажный дом строился ещё в 2013 году и администрация г. Геленджика и Росреестр подтверждали чистоту покупки обращавшихся к ним граждан, желающих купить квартиру в данном доме. Квартиры продавались полтора года — жители въезжали в новое жильё, прописывались, делали ремонты. И тут произошло чудо — спящие власти (или, наоборот, власти бдящие) вдруг неожиданно подскользнулись на своих юридических грамотках и объявили — а дом-то оказывается самострой! По такому случаю дом было решено снести, да не просто снести, а ещё и за счёт обманутых жильцов. К делу привлекли экспертов из ООО «Экспертная инжиниринговая компания», признавшими дом опасным для проживания. Но стоит отметить, что даже в суде, по видеосвязи, эти эксперты так и не смогли пояснить - на каких основаниях, собственно, они это признали. Но суд подобные попытки экспертов счёл убедительными. А вот заключению Следственного Комитета, организовавшему свою экспертизу («объект возведён с незначительными и исправимыми нарушениями строительных норм, но в целом в соответствии с действующими нормами, угрозы жизни и здоровью граждан в существующем виде не представляет») решил не доверять. И в октябре 2018-го суд своим решением иск администрации удовлетворил. Вот так люди и остались без жилья.

Из ноябрьского обращения к Валентине Матвиенко:

«...В нашем доме около 30 % приобретателей квартир – это переселенцы из районов Крайнего Севера и районов, приравненных к ним, более 65% - это пенсионеры, инвалиды 2-3 групп, в том числе инвалиды детства, 22 человека из приобретателей квартир ушли из жизни, и ситуация с домом – отчаяние и полная безысходность в попытках добиться справедливости, являлась не последней причиной ухудшения их здоровья.

Только недавно Советом Федераций сделано Заключение по Федеральному закону «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». И мы со страхом ждем введения его в силу, прекрасно понимая, что у Администрации появляется еще один хороший аргумент забрать здание просто так, без всяких компенсаций на основании всех процедур, с другими предложениями, с которыми может зайти на земельный участок новый инвестор и Застройщик, и не может зайти горстка пенсионеров, инвалидов...»

Жители несостоявшегося дома вынуждены посвятить свою дальнейшую жизнь борьбе за жилищные права — акции протеста, митинги, пикеты, портфели обращений. Власти Краснодарского края даже иногда соглашаются на встречи с красногвардейцами, обещают подобрать пути решения.

Губернатор Вениамин Иванович Кондратьев сам неоднократно встречался с жителями, но почему-то под его окнами снова вырастают пикеты.

22 ноября красногвардейцы вывесили на своём доме плакаты:

- Дом не угрожает жизни и здоровью! 4 положительные экспертизы!

- Дайте возможность достроить нам дом!

Люди готовы финансово вложиться в недостающие элементы здания, чем остаться без крыши совсем, или ожидать от властей новой застройки (снова за свои же деньги) в неизвестном будущем, в неизвестном месте. Но власти стоят горой — за своё право быть безответственными, за своё право быть лицемерными и ни за что не отвечать.

27 ноября южная группа вышла к Администрации:

- Рейдеры! Руки прочь от нашего дома!

- Кондратьев В. И.! Ваше слово расходится с делом!

Из Администрации к участникам пикета никто не вышел. Вернее, вышли два сотрудника, сфотографировали плакаты. Позже с красногвардейцами связался зам губернатора Алексеенко Андрей Анатольевич, обещал на новой декабрьской неделе совместную очередную встречу с администрациями Геленджика и края. Также были подготовлены обращения к Президенту, Бастрыкину и Матвиенко. Хоть кто-то услышит призыв ограбленных властями жильцов?

22 человека уже ушли навсегда, так и не успев защитить свою мечту о южном доме, которую искромсала коррумпированная пасть.