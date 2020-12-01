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Московский листок

Малые партии догнали парламентские по доходам

Опубликовано 01.12.2020 в разделе комментариев 1

Малые партии догнали парламентские по доходам

Доходы российских непарламентских партий в предвыборный год вплотную приблизились к доходам партий, у которых есть свои фракции в Госдуме, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Центризбиркома.

Больше всего денег в третьем квартале 2020 года поступило на счет "Единой России" - 260,6 млн руб. На втором и третьем местах оказались непарламентские партии "Новые люди" и "Партия пенсионеров" с 179,9 млн руб и 92,5 млн руб. соответственно. На четвертом месте - ЛДПР с 76,4 млн. "Яблоко" с 56,7 млн руб. обогнало КПРФ (18,2 млн руб.) и "Справедливую Россию" (СР) с 13,6 млн руб.

В то же время по затратам парламентские партии по-прежнему занимают лидирующие позиции. Так "Единая Россия" в третьем квартале текущего года израсходовала 2,2 млрд рублей, КПРФ - 403 млн, ЛДПР — 374 млн.

Основные статьи расходов — содержание руководящих органов, траты на пропагандистскую деятельность, перечисления региональным и структурным подразделениям и в избирательные фонды.

Траты ЕР на руководящие органы (257,3 млн руб.) по сравнению с прошлым годом сократились почти на 28 млн руб., однако по-прежнему превышают расходы по этой статье других партий. Траты на руководство в этом году возросли только у КПРФ — с 33 млн руб. до 48,1 млн руб. Остальные партии сократили эту статью расходов, больше всех — "Справедливая Россия": с 33,6 млн руб. в третьем квартале 2019 года до 19,6 млн руб. в третьем квартале этого. У ЕР, по сравнению с прошлым годом, несмотря на ковидные ограничения, вдвое возросли траты на публичные мероприятия: с 26,3 млн руб. до 48,3 млн руб. Другие партии либо совсем не отчитывались по затратам на мероприятия, либо потратили на них не более 300 тыс. руб.

Одной из самых затратных статей для партий осталась пропагандистская деятельность. ЕР в третьем квартале 2020 года потратила на нее 138,6 млн руб. (за тот же период 2019 года — 96,5 млн руб.), ЛДПР — 128,7 млн руб. (в 2019 году — 45,2 млн руб.), КПРФ — 30,3 млн руб. (в 2019 году — 23,1 млн руб.).

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Митяй написал 01.12.2020 10:46
Лучше бы было, если бы эти квазипартии занимались благотворительностью. Например, отправляли деньги с помощью СМС на лечение малолетних дарагих рассиян, чтобы потом выросшие дети эти "партии" распустили за ненадобностью.
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