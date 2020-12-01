Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни.

В апреле 2020 года Ирина Антонова отметила 75-летие работы в музее. Она пришла в Пушкинский музей на место научного сотрудника 10 апреля 1945 года, после учебы в МГУ: «ГМИИ — это без преувеличения вся моя жизнь. 75 лет отдано, и сейчас я там работаю».

Ирина Александровна родилась в 1922 году, в Москве. С 1929 по 1933 году ее семья жила в Германии, но после прихода к власти нацистов, им пришлось вернуться в Советский Союз. После школы Ирина Александровна поступила в Московский Институт философии, истории и литературы, но получить высшее образование она смогла только после окончания войны.

Работать в музее им. А. С. Пушкина Ирина Антоновна начала еще во время своего обучения в институте. В 1961 году ее назначили на пост директора музея, который она занимала более 40 лет.