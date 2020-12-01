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Московский листок

О том, почему не сбудутся надежды на возвращение роли США

Опубликовано 01.12.2020 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 0

сша война рф
О том, почему не сбудутся надежды на возвращение роли США

В Евросоюзе полны надежд по поводу прихода Байдена и возвращения США к своей привычной роли «лидера свободного мира». Европейцы уже даже подготовили план под названием «Новая повестка дня ЕС-США для глобальных изменений». По-другому план можно назвать «все против Китая». В плане никак не упоминают России, что очевидно является хорошим знаком для российский властей. Может быть и их возьмут в эту команду, и они снова будут строить Европу от Лиссабона до Владивостока.

Правда, есть и тревожные сигналы. Мир никак не хочет простить Кремлю отравление Навального, что выразилось в резолюции подписанной 56 странами ОЗХО.

Сопоставляя положительные и тревожные для Кремля сигналы можно сделать вывод, что Россию в клуб возьмут, но без Путина и компании. Впрочем, Путин уже много раз был в таком положении и каждый раз умел доказать свою нужность западным партнерам.

Впрочем, сами надежды Евросоюза на возвращение прежней роли США могут не сбыться. Политика Трампа ведь была не случайностью, а следствием глобального экономического кризиса и отсутствием у США ресурсов. Ситуация по всем направлением становится только хуже, что делает весьма сомнительным восстановление единства западного мира.

Полагаю, что всем этим планам не суждено сбыться. Все заложенные под глобальную капиталистическую систему мины тикают и непременно рванут. Остается согласиться с известным экономистом spydell, который пишет:

«Поэтому на вопрос, какой главный стабилизирующий фактор в системе, отвечаю – низкая инфляция, которая позволяет поддерживать монетарное бешенство в терминальной фазе. И именно инфляция — это последний рубеж, который держит систему. Прорыв по этому фронту означает инициализацию неуправляемых и крайне фатальных последствий для системы.»

Единственное, что spydell странным образом не видит, что если бы не «монетарное бешенство», то глобальный капитализм уже лежал бы в руинах, накрытый невиданной волной банкротств. «Монетарное бешенство» оттягивает конец, который придет теперь через гиперинфляцию. Результат будет тот же. Капитализм сделал всё что смог и дальше у него уже нет хороших ходов.



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