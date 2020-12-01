ГБУ Жилищник зафрахтовал самолёт Москва-Бишкек-Москва, чтобы привезти дворников

Илья Свиридов, глава муниципального округа Таганский: "ГБУ Жилищник Таганского района зафрахтовал самолёт (!) Москва-Бишкек-Москва, чтобы привезти дворников (!!). С учетом 4,5 миллиардного (!!!) бюджета районного ГБУ, за который, я напомню, директор Жилищника даже не отчиталась (https://www.facebook.com/groups/taganka.sosedi/permalink/2917980738268685/), я не то чтобы удивлён, но звучит всё же странно это..."

Из-за коронавируса идет резко обнищание населения. В том числе - в Москве. Люди массово теряют работу.

Неужели Жилищник Таганского района не смог найти дворников-москвичей?

Если уж совсем плохо с москвичами - неужели жители регионов, где с работой всегда было плохо, а сейчас стало плохо от слова "совсем", все поголовно отказались убирать московские дворы?

Или Жилищник Таганского районе и не пытался найти сотрудников среди граждан России? Потому что им не удастся платить в 2-3-4 раза меньше, чем указано в документах, а остальные деньги оставлять себе?