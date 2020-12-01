Михаил Делягин: "Поддержка была ничтожной с любой точки зрения"

В России малый и средний бизнес не заметил той помощи, о которой отчитывается государство, заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что благодаря той поддержке, которую оказывало государство населению и бизнесу, безработицу в стране удалось удержать на уровне ниже восьми процентов.

«Усилия государства по поддержке малого и среднего бизнеса были титаническими, если верить отчетам представителей государства, — сказал Делягин. — А сам малый и средний бизнес этой поддержки не заметил. Если сравнивать то, о чем рапортуют представители государства, с тем, что происходило в Европе и США, то в РФ реальной поддержки не оказывалось. Принимались некоторые меры по смягчению негативных последствий коронабесия. Поэтому в реальности эти меры были локальными и заведомо недостаточными. Поддержка была ничтожной с любой точки зрения, если не принимать внимание отчетность самих бюрократов друг перед другом. С этой точки зрения все было замечательно».

Что касается роста безработицы, то, как подчеркнул Делягин, в РФ до 30 млн человек работают в «тени».