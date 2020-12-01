России стало значительно меньше

Всё не досуг было описать текущую ситуацию после поездки на президентские выборы в Молдавию.

Вот исправляюсь.

Итак, за прошедшие пять лет России у «русских ворот на Балканы» стало значительно меньше.

Все интеграционные устремления и периодическая готовность к подвигам (типа референдума о вхождении в Россию или Таможенный Союз) местных автономистских элит в Гагаузии и даже Приднестровье помножены на ноль патологическим нежеланием отечественных чиновников что-либо реально для этого предпринимать и как-либо их поддерживать.

Последний детский сад, построенный Россией в Тирасполе, был открыт в 2015 году.

В кишиневском музее Пушкина недавно обвалилась крыша и пришлось вручную спасать и без того не сильно богатое наследие «нашего всего» в Молдове.

При этом сами сотрудники музея - эти последние из могикан «русскомирцы» - собирают деньги на ...корм для кошек, а крышу латают своими руками.

Молодёжь в Приднестровье чаще смотрит в сторону Бухареста или Киева, чем Москвы. Изменения в тираспольском властном дуумвирате Казмалы-Гушан (совладельцы фактического хозяина Приднестровья группы «Шериф») в пользу второго в силу его бизнес-ориентации на Бухарест уменьшают связь ПМР с Москвой.

На парламентских выборах 29 ноября в Верховный Совет ПМР в 23 из 33 округов до последнего момента был выдвинут один-единственный кандидат (от «Шерифа», разумеется). От России, в отличие от прошлых выборов-2016, здесь нет никого.

Гагаузия, проводившая при прежнем башкане (главе) Михаиле Формузале в неспокойном феврале 2014-го референдум о вхождении в Евразийский Союз в случае «унии» Молдовы с Румынией, на полных правах становится де-факто анклавом Турции - Анкара строит здесь магистраль в единственный имеющий выход к Чёрному морю молдавский порт Джурджулешты, строит больницы и школы, детские сады и стадионы, культурные центры и библиотеки.

При этом все фискальные полномочия нынешняя глава Гагаузии Ирина Влах передала Кишинёву, оставив от автономии только вывеску. Что не мешает ей регулярно ездить в Анкару на встречи с «султаном» Эрдоганом и находиться в прямой от него зависимости. Но это не её вина - это вина Москвы, ничего серьёзного ей не предложившей.

Кстати, стадион в гагаузской столице Комрате изначально не входил в планы реконструкции Турецкого агентства по сотрудничеству (TIKA). Просто когда на него сели два вертолёта Эрдогана во время недавнего визита последнего у стадиона улетела часть кровли.

Увидев это досадное недоразумение, «султан» тут же распорядился своей челяди отреставрировать его по полной программе.

Не стоит удивляться - ещё в период активного сепаратизма начала 90-х, когда на въезде в Гагаузию стояли автоматчики и власть Кишинёва на неё не распространялась, ежемесячно из Турции приезжали эмиссары с несколькими мешками наличных денег - так осуществлялся бюджетный процесс автономии с 1991 по 1994 год.

Теперь же турки проводят здесь свою гуманитарную политику весьма любопытным образом: за счёт турецких НКО в Комратском госуниверситете на русском языке обеспечивается обучение студентов из турецкой провинции, что позволяет не всасывать, а сеять новые кадры. Потому как таким студентам нужны не столько новые знания, сколько согласные студентки. А это ведёт к коренизации и созданию новых турецкоориентированных семей.

Как если бы аспиранты из Северодвинска или Сургута ехали учиться в Минский или Тираспольский госуниверситет.

Что значительно повышало бы их шансы после обучения остаться там и стать новыми носителями идей «русскомирства».

Вместо этого Москва продолжает традиционно всасывать в себя любые заинтересованные кадры из бывших постсоветских республик, тем самым опустошая прежние пространства цивилизационного доминирования. Ведь возвращаться после обучения в Москве в своё молдавское/белорусское село найдётся не много желающих.

И на их место придут другие ребята, не питающие сантиментов к России.

Это самый верный путь к тому, чтобы опустошить от любого возможного присутствия всё постсоветское пространство.

Ибо как говорят некоторые «знатоки» - “а чего, им нужно, пусть они и парятся, нам по барабану“.

Так не победим.