России стало значительно меньше

Всё не досуг было описать текущую ситуацию после поездки на президентские выборы в Молдавию.
Вот исправляюсь.
Итак, за прошедшие пять лет России у «русских ворот на Балканы» стало значительно меньше.
Все интеграционные устремления и периодическая готовность к подвигам (типа референдума о вхождении в Россию или Таможенный Союз) местных автономистских элит в Гагаузии и даже Приднестровье помножены на ноль патологическим нежеланием отечественных чиновников что-либо реально для этого предпринимать и как-либо их поддерживать.
Последний детский сад, построенный Россией в Тирасполе, был открыт в 2015 году.
В кишиневском музее Пушкина недавно обвалилась крыша и пришлось вручную спасать и без того не сильно богатое наследие «нашего всего» в Молдове.
При этом сами сотрудники музея - эти последние из могикан «русскомирцы» - собирают деньги на ...корм для кошек, а крышу латают своими руками.
Молодёжь в Приднестровье чаще смотрит в сторону Бухареста или Киева, чем Москвы. Изменения в тираспольском властном дуумвирате Казмалы-Гушан (совладельцы фактического хозяина Приднестровья группы «Шериф») в пользу второго в силу его бизнес-ориентации на Бухарест уменьшают связь ПМР с Москвой.
На парламентских выборах 29 ноября в Верховный Совет ПМР в 23 из 33 округов до последнего момента был выдвинут один-единственный кандидат (от «Шерифа», разумеется). От России, в отличие от прошлых выборов-2016, здесь нет никого.
Гагаузия, проводившая при прежнем башкане (главе) Михаиле Формузале в неспокойном феврале 2014-го референдум о вхождении в Евразийский Союз в случае «унии» Молдовы с Румынией, на полных правах становится де-факто анклавом Турции - Анкара строит здесь магистраль в единственный имеющий выход к Чёрному морю молдавский порт Джурджулешты, строит больницы и школы, детские сады и стадионы, культурные центры и библиотеки.
При этом все фискальные полномочия нынешняя глава Гагаузии Ирина Влах передала Кишинёву, оставив от автономии только вывеску. Что не мешает ей регулярно ездить в Анкару на встречи с «султаном» Эрдоганом и находиться в прямой от него зависимости. Но это не её вина - это вина Москвы, ничего серьёзного ей не предложившей.
Кстати, стадион в гагаузской столице Комрате изначально не входил в планы реконструкции Турецкого агентства по сотрудничеству (TIKA). Просто когда на него сели два вертолёта Эрдогана во время недавнего визита последнего у стадиона улетела часть кровли.
Увидев это досадное недоразумение, «султан» тут же распорядился своей челяди отреставрировать его по полной программе.
Не стоит удивляться - ещё в период активного сепаратизма начала 90-х, когда на въезде в Гагаузию стояли автоматчики и власть Кишинёва на неё не распространялась, ежемесячно из Турции приезжали эмиссары с несколькими мешками наличных денег - так осуществлялся бюджетный процесс автономии с 1991 по 1994 год.
Теперь же турки проводят здесь свою гуманитарную политику весьма любопытным образом: за счёт турецких НКО в Комратском госуниверситете на русском языке обеспечивается обучение студентов из турецкой провинции, что позволяет не всасывать, а сеять новые кадры. Потому как таким студентам нужны не столько новые знания, сколько согласные студентки. А это ведёт к коренизации и созданию новых турецкоориентированных семей.
Как если бы аспиранты из Северодвинска или Сургута ехали учиться в Минский или Тираспольский госуниверситет.
Что значительно повышало бы их шансы после обучения остаться там и стать новыми носителями идей «русскомирства».
Вместо этого Москва продолжает традиционно всасывать в себя любые заинтересованные кадры из бывших постсоветских республик, тем самым опустошая прежние пространства цивилизационного доминирования. Ведь возвращаться после обучения в Москве в своё молдавское/белорусское село найдётся не много желающих.
И на их место придут другие ребята, не питающие сантиментов к России.
Это самый верный путь к тому, чтобы опустошить от любого возможного присутствия всё постсоветское пространство.
Ибо как говорят некоторые «знатоки» - “а чего, им нужно, пусть они и парятся, нам по барабану“.
Так не победим.
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