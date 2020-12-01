Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Навального заподозрили в призывах к свержению конституционного строя

Опубликовано 01.12.2020 в разделе комментариев 4

Навального заподозрили в призывах к свержению конституционного строя

Московские следователи проводят проверку высказываний основателя ФБК Алексея Навального в эфире радиостанции "Эхо Москвы" о насильственном свержении конституционного строя в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, речь идет о передаче "Утренний разворот", которая вышла в эфир 27 апреля 2020 года.

"В связи с данными высказываниями 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)", - отметил собеседник агентства.

Напомним, Навальный в эфире "Эха Москвы" 27 апреля рассказывал о своей программе "5 шагов для России" в ходе которой коснулся обсуждения проблем экономики России на фоне эпидемии коронавируса.

Во время разговора ведущий передачи отметил, что даже если власть планировала оказать поддержку людям, то после того, как Навальный предложил это сделать, "власть никогда этого не сделает". В ответ Навальный произнес следующее: "Если наша власть такова, что ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 млн человек, такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственным образом… Такая власть заслуживает худшего обращения".

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Лдтлдтлдтлдтлди написал 01.12.2020 12:27
Характерно дебильное косноязычие обоснования возбуждения: "в связи с данными высказываниями" - в связи с данными высказываниями имеет место быть все информационное пространство, вплоть до меня, убогого(об г-не главреда ужинигаварю), "проверка на наличие признаков публичных призывов" - эт ваще туши свет: типо громогласно налюдях чет сказанул, ны мы х.з.ибо патамушта - будем многа думать, "экстремистская деятельность" - законообразное "все плохое против всего хорошего", - новочекистское дышло в мозолистых руках.
впр., может это реклама такая - интенсификация лешикова камбека
Ответить
(без названия)
Русское Возрождение написал 01.12.2020 12:05
Конституционный строй РФ свергнут во время событий сентября-октября 1993 года. Поэтому здесь суть претензий к Навальному не в этом, а в том, что он призвал Запад покусится на святое-деньги, которые кремлевские сидельцы вывели за рубеж, обчистив страну и народ. Поэтому ему намекают, чтобы он знал границы дозволенного ему и не выходил за эти рамки.
Ответить
(без названия)
Поднаготная написал 01.12.2020 11:48
Смешно и грустно! Конституционный строй РФ, в правовом, политическом и организационном смыслах, уже преступно свергнут, а власть по диктаторски узурпирована путинской Бандито-гэбней, которая как бешеная собака, осознающая не законность и неизбежный конец, никого к власти не подпускает. При этом бандит и вор, как всегда, кричит: Сам -дурак!Держи вора! "Белое" - это"черное", "черное"- это "белое"! Преступники пытаются назвать "преступниками" тех, кто не доволен, критикует или борется с режимом! Как поступают с "бешеными собаками" вы знаете!
Ответить
(без названия)
политолог написал 01.12.2020 11:32
Для нынешнего режима даже пук, намекающий о его ликвидации является смертельной угрозой. Власть, которая боится каждого чиха гражданина - рано или поздно обречена...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Чем нужно руководствоваться при выборе вакцины от COVID-19?:
Результаты
Интернет-ТВ
Михаил Делягин: "Пир во время чумы. Или Путин так шутит над самим собой?"
Михаил Делягин: "Пир во время чумы. Или Путин так ...
01.12.2020
Михаил Делягин: "Что после смерти?"
Михаил Делягин: "Что после смерти?"
27.11.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Михаил Делягин: "Пир во время чумы. Или Путин так шутит над самим собой?" (0)
Россия - страна счастливых покойников (0)
Навального заподозрили в призывах к свержению конституционного строя (4)
России стало значительно меньше (0)
Михаил Делягин: "Поддержка была ничтожной с любой точки зрения" (0)
И снова призыв к Матвиенко. И не только к ней (0)
ГБУ Жилищник зафрахтовал самолёт Москва-Бишкек-Москва, чтобы привезти дворников (3)
О том, почему не сбудутся надежды на возвращение роли США (2)
Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни (0)
Малые партии догнали парламентские по доходам (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Следующим президентом России должен стать директор кладбища
Михаил Делягин Михаил Делягин: Пир во время чумы. Или Путин так шутит над самим собой?
Дарья Митина Дарья Митина: Заявление ОКП о ситуации в Белоруссии - в журнале Коммунистической Партии Дании
Дарья Митина Дарья Митина: Устами любимых писателей
Михаил Делягин Михаил Делягин: Малый и средний бизнес не заметил поддержки в период пандемии
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss