Навального заподозрили в призывах к свержению конституционного строя

Московские следователи проводят проверку высказываний основателя ФБК Алексея Навального в эфире радиостанции "Эхо Москвы" о насильственном свержении конституционного строя в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, речь идет о передаче "Утренний разворот", которая вышла в эфир 27 апреля 2020 года.

"В связи с данными высказываниями 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)", - отметил собеседник агентства.

Напомним, Навальный в эфире "Эха Москвы" 27 апреля рассказывал о своей программе "5 шагов для России" в ходе которой коснулся обсуждения проблем экономики России на фоне эпидемии коронавируса.

Во время разговора ведущий передачи отметил, что даже если власть планировала оказать поддержку людям, то после того, как Навальный предложил это сделать, "власть никогда этого не сделает". В ответ Навальный произнес следующее: "Если наша власть такова, что ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 млн человек, такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственным образом… Такая власть заслуживает худшего обращения".