Россия - страна счастливых покойников

Документ, внесенный ранее в нижнюю палату, посвящен созданию единых федеральных требований к деятельности похоронных служб и обязанностям властей.

Автор законопроекта о реформе похоронного дела, депутат Госдумы Антон Жарков рассказал о возможных последствиях предложенной им инициативы: "Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь".

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А могут и подорожать - конкуренция же.

Сейчас в похоронном деле, во всяком случае, в Москве и области, порядка заметно больше, чем в системе ЖКХ или торговле, не говоря о здравоохранении. Такое складывается впечатление, что Россия - страна покойников, настолько хорошо и аккуратно все делается для наискорейшего упокоения граждан. Реально работают льготы, нет никаких проволочек, а за деньги вообще можно всё - хоть на Красной площади хоронись, рядом с Черненко.

Так может разумные усилия специалистов по похоронному делу использовать в других отраслях, более, так сказать, жизненных? Например, в социальной сфере - вот мне, например, не положены "московские" надбавки к пенсии как работающему пенсионеру - логично, но в стаж для начисления пенсии моя нынешняя работа не идет. Нелогично. Либо одно, либо другое. Думаю, специалист по похоронному делу решил бы проблему в момент - пациент либо жив, либо мертв, а одновременно и тем и другим быть не может...

Есть, конечно, и у похоронщиков отдельные недостатки. Например, не успели еще родственники глаза покойнику закрыть, а уже звонят, предлагают услуги. Но, если подумать, разве это недостаток? Если бы "скорая" также реагировала - не успел чихнуть, а уже звонок в дверь: "Вызывали?" Что-то, думаю, жалоб было бы не слишком много. Так может, главврачом "скорой" директора кладбища назначить? А главврача - перевести на кладбище, даже можно без переквалификации, все и так знакомо...

А.Б.