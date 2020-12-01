Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россия - страна счастливых покойников

Опубликовано 01.12.2020 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Россия - страна счастливых покойников

Документ, внесенный ранее в нижнюю палату, посвящен созданию единых федеральных требований к деятельности похоронных служб и обязанностям властей.

Автор законопроекта о реформе похоронного дела, депутат Госдумы Антон Жарков рассказал о возможных последствиях предложенной им инициативы: "Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь".

***

А могут и подорожать - конкуренция же.

Сейчас в похоронном деле, во всяком случае, в Москве и области, порядка заметно больше, чем в системе ЖКХ или торговле, не говоря о здравоохранении. Такое складывается впечатление, что Россия - страна покойников, настолько хорошо и аккуратно все делается для наискорейшего упокоения граждан. Реально работают льготы, нет никаких проволочек, а за деньги вообще можно всё - хоть на Красной площади хоронись, рядом с Черненко.

Так может разумные усилия специалистов по похоронному делу использовать в других отраслях, более, так сказать, жизненных? Например, в социальной сфере - вот мне, например, не положены "московские" надбавки к пенсии как работающему пенсионеру - логично, но в стаж для начисления пенсии моя нынешняя работа не идет. Нелогично. Либо одно, либо другое. Думаю, специалист по похоронному делу решил бы проблему в момент - пациент либо жив, либо мертв, а одновременно и тем и другим быть не может...

Есть, конечно, и у похоронщиков отдельные недостатки. Например, не успели еще родственники глаза покойнику закрыть, а уже звонят, предлагают услуги. Но, если подумать, разве это недостаток? Если бы "скорая" также реагировала - не успел чихнуть, а уже звонок в дверь: "Вызывали?" Что-то, думаю, жалоб было бы не слишком много. Так может, главврачом "скорой" директора кладбища назначить? А главврача - перевести на кладбище, даже можно без переквалификации, все и так знакомо...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Чем нужно руководствоваться при выборе вакцины от COVID-19?:
Результаты
Интернет-ТВ
Михаил Делягин: "Пир во время чумы. Или Путин так шутит над самим собой?"
Михаил Делягин: "Пир во время чумы. Или Путин так ...
01.12.2020
Михаил Делягин: "Что после смерти?"
Михаил Делягин: "Что после смерти?"
27.11.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Михаил Делягин: "Пир во время чумы. Или Путин так шутит над самим собой?" (0)
Россия - страна счастливых покойников (0)
Навального заподозрили в призывах к свержению конституционного строя (4)
России стало значительно меньше (0)
Михаил Делягин: "Поддержка была ничтожной с любой точки зрения" (0)
И снова призыв к Матвиенко. И не только к ней (0)
ГБУ Жилищник зафрахтовал самолёт Москва-Бишкек-Москва, чтобы привезти дворников (3)
О том, почему не сбудутся надежды на возвращение роли США (2)
Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни (0)
Малые партии догнали парламентские по доходам (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Следующим президентом России должен стать директор кладбища
Михаил Делягин Михаил Делягин: Пир во время чумы. Или Путин так шутит над самим собой?
Дарья Митина Дарья Митина: Заявление ОКП о ситуации в Белоруссии - в журнале Коммунистической Партии Дании
Дарья Митина Дарья Митина: Устами любимых писателей
Михаил Делягин Михаил Делягин: Малый и средний бизнес не заметил поддержки в период пандемии
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss