Михаил Делягин: "Пир во время чумы. Или Путин так шутит над самим собой?" Как могло случиться, что больше, чем на неделю 140 тыс. человек остались без тепла на Дальнем Востоке.



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