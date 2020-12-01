Кремль не комментирует свое геополитическое поражение

1 декабря Ильхам Алиев в своем обращении к нации предложил создать коридор, который бы соединял Нахичеваньскую область Азербайджана с остальной территорией республики. Также азербайджанский властитель указал, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган положительно отнеслись к данной идее.

Азербайджанская армия вошла в Лачин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что «В Кремле не комментируют заявление Алиева о новом коридоре в Карабахе».

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Ну и понятно - если изнасилование неизбежно, то расслабься и получи удовольствие, а комментировать нечего.