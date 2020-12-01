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Московский листок

Кремль не комментирует свое геополитическое поражение

Опубликовано 01.12.2020 в разделе комментариев 2

Кремль не комментирует свое геополитическое поражение

1 декабря Ильхам Алиев в своем обращении к нации предложил создать коридор, который бы соединял Нахичеваньскую область Азербайджана с остальной территорией республики. Также азербайджанский властитель указал, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган положительно отнеслись к данной идее.

Азербайджанская армия вошла в Лачин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что «В Кремле не комментируют заявление Алиева о новом коридоре в Карабахе».

***

Ну и понятно - если изнасилование неизбежно, то расслабься и получи удовольствие, а комментировать нечего.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик7615 написал 01.12.2020 13:59
Давить армянских тараканов - Великая миссия людей?
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(без названия)
не в обиду сказано написал 01.12.2020 13:54
Да, уж. Комментировать причины того, что ты наложил в собственные штаны по причине болезни организма, как-то стыдновато получается.Какие тут могут быть комментарии...
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