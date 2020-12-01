Российские миллиардеры разбогатели на $486 миллионов с начала года

Суммарное состояние российских миллиардеров в 2020 году несмотря на кризис и пандемию коронавируса выросло на 486 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самым успешным из них оказался основной акционер USM Holdings Алишер Усманов, чье состояние с начала года выросло на $2,79 млрд, до $19,4 млрд.

Впечатляющими результатами может похвастать бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье богатство увеличилось на 933 миллиона и составило 16,3 миллиарда долларов.

Основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг за год разбогател на 896 миллионов долларов. Теперь его состояние оценивается в 15,7 миллиарда долларов.

Активы совладельца НЛМК Владимира Лисина показали прирост в 775 миллионов долларов, до 22,2 миллиарда.

Состояние владельца "Северстали" Алексея Мордашва выросло на 457 миллионов долларов, до 20,4 миллиарда.

Владелец лондонского "Челси" и крупнейшей российской металлургической группы "Евраз" Роман Абрамович стал богаче на 705 миллионов долларов. Его состояние оценивается в 17,1 млрд долларов.