Обнищавшие россияне рекордно сократили свои расходы

Потребительские расходы россиян за последнюю неделю ноября сократились более на 11,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на данные проекта SberIndex.

Падение стало сильнейшим с мая. Не помогли даже приуроченные к "черной пятнице" распродажи. Стремительней расходы россиян сокращались только весной, когда в стране были введены карантинные меры.

По предварительной оценке, по итогам ноября в целом потребительские расходы россиян сократятся год к году на 9,9%, что сделает этот месяц одним из худших для ретейлеров в 2020 году. Сильнее расходы падали только в апреле (на 26,2%) и мае (на 16,8%).

"Всплеск спроса, спровоцированный распродажами, наблюдался во всех традиционных категориях, но объем дополнительных расходов был на 40% ниже, чем в 2019 году", - отмечается в отчете SberIndex.

Напомним, что реальные располагаемые денежные доходы россиян, по данным Росстата за январь—октябрь 2020 года, сократились на 4,3% в годовом выражении. По оценке Банка России, расходы на конечное потребление домохозяйств за 10 месяцев текущего года снизились почти на 9,8% год к году.