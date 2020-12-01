Ростовские власти отказались признавать перебой в подаче кислорода причиной смерти 13 ковидных пациентов

Причинами гибели 13 пациентов ростовского ковидного госпиталя, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, стали возраст, поражение легких и сопутствующие заболевания, а не прекращение подачи кислорода, как ранее сообщали СМИ. Это следует из ответа администрации президента, опубликованного в Instagram журналисткой Екатериной Гордон.

Как отмечается в документе, 8 из 13 пациентов были старше 65 лет, а их средний возраст составлял 81 год. Также у 12 пациентов наблюдалось поражение легочной ткани более чем на 80%.

Кроме того, 12 страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, а также злокачественное новообразование в дебюте у пациента 29 лет.

"Согласно объяснениям ответственного дежурного администратора, сообщений из отделения о прекращении подачи кислорода не поступало", - говорится в письме.

Напомним, гибель 13 человек с подтвержденным коронавирусом произошла в городской больнице № 20 в Ростове-на-Дону в ночь на 12 октября. СМИ со ссылкой на сотрудников реанимации сообщали, что трагедия произошла из-за проблем с подачей кислорода.

В результате разразившегося скандала свой пост покинула глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская и начальница управления здравоохранения города Надежда Левицкая.