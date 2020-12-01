Мишустин призвал губернаторов решительней вводить ограничения

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал глав регионов со сложной ситуацией по коронавирусу более решительно принимать ограничительные меры.
"Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьезно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в тех муниципалитетах, где ситуация наиболее острая", - цитирует главу кабмина РИА Новости.
Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах "остается достаточно напряженной" и развивается очень неравномерно.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 26 402 новых случая COVID-19, общее количество заражений превысило 2,3 миллиона человек. За сутки умерли 569 человек — это максимум с начала пандемии. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6524, Санкт-Петербурге – 3697, Московской области – 1104.
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Смешливый написал 01.12.2020 18:24
промышленной и военной сверхдержавы Россия!
В связи с надвигающейся опасностью распространения коронавируса
и необходимостью увеличения производительности труда
срочно вводится режим САМОЛИКВИДАЦИИ для уважаемых граждан старше 60 лет
и режим САМОКОНЦЛАГЕРИЗАЦИИ для остальных живых соотечественников!!!
Для несоблюдающих данный указ будет введен режим ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ.
Здоровья, счастья и благоденствия вам, глубокоуважаемые соотечественники!
Президент Российской Федерации
В.В. Путин."
Мишустян написал 01.12.2020 18:13
Арахнофил написал 01.12.2020 17:24