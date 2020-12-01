Мишустин призвал губернаторов решительней вводить ограничения

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал глав регионов со сложной ситуацией по коронавирусу более решительно принимать ограничительные меры.

"Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьезно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в тех муниципалитетах, где ситуация наиболее острая", - цитирует главу кабмина РИА Новости.

Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах "остается достаточно напряженной" и развивается очень неравномерно.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 26 402 новых случая COVID-19, общее количество заражений превысило 2,3 миллиона человек. За сутки умерли 569 человек — это максимум с начала пандемии. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6524, Санкт-Петербурге – 3697, Московской области – 1104.