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Московский листок

Мишустин призвал губернаторов решительней вводить ограничения

Опубликовано 01.12.2020 в разделе комментариев 3

Мишустин призвал губернаторов решительней вводить ограничения

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал глав регионов со сложной ситуацией по коронавирусу более решительно принимать ограничительные меры.

"Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьезно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в тех муниципалитетах, где ситуация наиболее острая", - цитирует главу кабмина РИА Новости.

Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах "остается достаточно напряженной" и развивается очень неравномерно.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 26 402 новых случая COVID-19, общее количество заражений превысило 2,3 миллиона человек. За сутки умерли 569 человек — это максимум с начала пандемии. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6524, Санкт-Петербурге – 3697, Московской области – 1104.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Смешливый написал 01.12.2020 18:24
"Глубокоуважаемые соотечественники самой великой и всемогущей в мире
промышленной и военной сверхдержавы Россия!
В связи с надвигающейся опасностью распространения коронавируса
и необходимостью увеличения производительности труда
срочно вводится режим САМОЛИКВИДАЦИИ для уважаемых граждан старше 60 лет
и режим САМОКОНЦЛАГЕРИЗАЦИИ для остальных живых соотечественников!!!
Для несоблюдающих данный указ будет введен режим ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ.
Здоровья, счастья и благоденствия вам, глубокоуважаемые соотечественники!
Президент Российской Федерации
В.В. Путин."
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(без названия)
Мишустян написал 01.12.2020 18:13
https://youtu.be/X8vxxfsirrQ
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Генерал Мандахуян тоже кое в чом армян!
Арахнофил написал 01.12.2020 17:24
Премьер мишустян понял, что народ сам себя кушать будет, но на господ батон крошить не станет, вот и дал отмашку - вводи терпилам по полной, по-нашенски!
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