В отношении независимых депутатов принципиальность "Единой России" отныне исчисляется 705 рублями

"Единая Россия" начала свой славный поход за абсолютным большинством в Государственной Думе. Газеты пишут, что президент Путин хотел бы видеть от главной политической силы страны именно такой результат. Доверие первого лица нужно оправдывать, и партия власти старается вовсю. В первую очередь, она заботится о народе, предлагая пулемётные очереди законопроектов против организаторов митингов или СМИ - иностранных агентов, ведь в условиях пандемии людей это беспокоит больше всего. Однако не забывает также чистить властные ряды, продолжая непримиримую борьбу с коррупцией. Известно, что если Следственный комитет обвинит какого "единоросса" в многомиллионных или миллиардных хищениях, то партия тут же приостанавливает его членство и потом исключает. В отношении же независимых депутатов принципиальность "Единой России" отныне исчисляется 705 рублями.

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов внес на рассмотрение совета депутатов МО «Финляндский округ» вопрос о лишении мандата независимого муниципального депутата Светланы Уткиной, и 1 декабря 2020г. восемью голосами "за" при двух "против" и трёх воздержавшихся Уткина депутатом быть перестала. На выборах, конечно, за неё голосовали сотни человек, но, как недавно всем пояснил и.о. губернатора Хабаровского края Дегтярёв, народ есть источник власти, но не сама власть. Народ может голосовать, сейчас аж по три дня и целую неделю напролёт, хоть на пеньках, хоть в багажниках, но депутату порою сложнее не заручиться его поддержкой, а сохранить статус по итогам проверки комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе. Так вот здесь борцы с коррупцией выявили, что Уткина в декларации указала сумму без учёта 13% НДФЛ, тем самым скрыв от электората сразу 705 рублей дохода! В довершение этого злостного нарушения Уткина скрыла банковский счёт своего мужа, на котором нет денег.

Жаль у комиссии нет полномочий вытряхивать содержимое дамской сумочки независимого депутата, любящего покритиковать высокое начальство. На дне её вполне мог заваляться какой-нибудь подобранный на асфальте пятак - его можно было бы расценить как найденный клад, с которого следовало уплатить долю, причитающуюся государству. Да и мало ли ещё какие сокровища может скрывать сумочка дамы, декларирующей доход в районе пяти с половиной тысяч рублей. Не хотят такие дамочки брать пример с кристально чистых членов "Единой России". Вот, к примеру, упомянутый губернатор Беглов не забыл упомянуть в 2018г. ни свои с женой миллионы, ни земельные участки, ни пять квартир в собственности. Известный симулянт и бузотер Навальный тогда утверждал, что только одна квартира Беглова в Казарменном переулке в ЖК «Дом на Покровском бульваре» стоит около 150 млн. руб., и копить ему с супругой даже с их приличными заработками на неё было бы нужно не менее четверти века. Но, видимо, у губернатора каждые 705 руб. учтены и записаны, комиссия вопросов к нему не имела.

В глазах нищающих седьмой год подряд россиян семь сторублёвок с пятаком, вероятно, могут иметь определённое значение. РБК сообщает, что реальные располагаемые денежные доходы россиян, по данным Росстата за январь—октябрь 2020 года, сократились на 4,3% в годовом выражении. По оценке Банка России, расходы на конечное потребление домохозяйств за 10 месяцев текущего года снизились почти на 9,8% год к году. В ноябре отрицательная динамика усилилась. В соответствии с прожиточным минимумом какой-нибудь пенсионер мог бы протянуть на утаенный доход Уткиной два дня. С другой стороны, Беглову, скорее, приходится равняться на иные показатели. Так суммарное состояние российских миллиардеров в 2020 году выросло на 486 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Усманов, например, пополнил свои активы на $2,79 млрд, а Вексельберг за год разбогател на 896 миллионов долларов. Так что обнищание одних нивелируется обогащением других, стабильность сохраняется. Как говорится, по правилу российской статистики когда один уписывает мясо, а другой питается листьями капусты, то в среднем они едят голубцы.

"Единая Россия" готовится потчевать россиян своими традиционными голубцами. И вот пошёл новый счёт на её достижения. Коррупция в лице Уткиной побеждена. Усманов, одаривший здравоохранение Сардинии полумиллионом евро, символизирует возрождающееся величие страны. Нарушения председателя горизбиркома Санкт-Петербурга Миненко, за которые его предлагала уволить глава ЦИК Э.Памфилова, оказались заслугами, и он награждён орденом Почёта. Голожопые россияне, которым добавили по 5 лет до пенсии, в условиях сокращения рабочих мест в период пандемии дружно поддержали конституционную поправку. Триумфальное шествие "Единой России" продолжается.