Совет Николаю Платошкину

Понимаю, что совет – это помощь так себе, но пока ничем другим помочь не могу.

Дело в том, что Николаю Платошкину перепредъявили обвинение – уточнили то, в чём обвиняют. И уточнили тем, что он якобы призывал проводить законные акции, потому что призывал проводить незаконные акции под видом законных. Поняли? Об этом рассказывает его адвокат в 4-х минутном ролике:

https://www.youtube.com/watch?v=iqEaRv13_2c

«Красное радио» попросило меня высказаться, ну я и высказался на 13 минут, поэтому предлагаю послушать это выступление и моим читателям.