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Московский листок

Система здравоохранения почти исчерпала свой резерв

Опубликовано 02.12.2020 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Система здравоохранения почти исчерпала свой резерв

Министр здравоохранения Михаил Мурашко во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 рассказал о ситуации с оказанием медицинской помощи пациентам. По его словам, резерв коек для пациентов с коронавирусом в 17 регионах России составляет менее 5%, передает ТАСС.

***

Вот много это или мало? Пять процентов от чего?

Давайте взглянем на кривую забелеваемости COVID-19.

Вот за прошедшие сутки больных стало на 2 процента больше. А резерв 5 процентов. Легко догадаться, что послезавтра этот резерв закончится. И что дальше?

Самый лучший способ - это открывать новые койкоместа, но в этом направлении резерв близок к исчерпанию, и дело не только в помещениях под новые отделения, но и в оснащении, а главное - в персонале, который из ниоткуда не возьмется.

Можно прекратить прием новых больных сверх тех, что будут выписываться: на одного выписанного одного вновь поступившего. Но что делать, если больных, нуждающихся госпитализации, в 2 раза больше, чем выздоравливающих?

И можно больше выписывать - пусть недолеченных, но больше. На этом всё.

Но и тут резервы исчерпаны - и так в последнее время ужесточили показания к госпитализации, практически в отделение кладут уже только тяжелых больных, средней тяжести стараются оставить дома. Ну и критерий выписки тоже ужесточился - стало лучше, можешь ходить? иди домой.

Естественно, при такой системе здравоохранения кривая смертности не пременно будет расти. Вот она и растет.

Заметим, прирост умерших за эти сутки тоже составил 2 процента. Вчера он был рекордным, рекордный и сегодня. Кривая смертности ползет вверх все круче.

Вот, позавчера я писал:

В России от COVID-19 погибло уже почти 40 тысяч

Писал о прогрессии, в которой возрастает заболеваемость и смертность. И что этому может противопоставить отечественная система здравоохранения? Похоже - ничего.

А.Б.



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