Новость из рубрики "Умеют люди отдыхать!"

В центре Брюсселя полиция во время рейда по контролю за исполнением мер эпидемиологической безопасности пресекла оргию с участием 25 человек, в основном, мужчин. Среди них оказались дипломаты и депутат Европарламента, который нагишом пытался сбежать от сотрудников правопорядка, пишет The Brussels Times.



Всем участникам оргии выписаны штрафы за нарушение карантинных мер. Кроме того, в подвале бара, где проходила секс-вечеринка, полиция обнаружила наркотики.



Издание выяснило, что в числе задержанных оказался венгерский политик и депутат Европарламента Йожеф Сайер (Jozsef Szajer).



https://newdaynews.ru/balkans/710147.html?fbclid=IwAR1NiE-YH5JMkThciNRhfFIjXz-vQw-ZKbUY7VJ-Qa0Z4y1FRfX-gEF_z54

Увидев полицию, участники мероприятия попытались сбежать, однако были задержаны. Помимо алкоголя, на вечеринке обнаружили и запрещенные психоактивные вещества.

Политик заявил полицейским о том, что обладает неприкосновенностью, однако те напомнили, что этот закон не работает в том случае, если его застали с поличным.

Внешность у европарламентария от венгерской правящей партии "Фидес", кстати, весьма экзотическая.



Лучший комментарий под новостью: "А ведь в консервативной партии Орбана не последним человеком был. Конституцию помогал править, Боженьку туда вписывал, ЛГБТ щемил. А как оказался в Брюсселе, так сразу в гей-бар. Страшно представить, что со временем мы узнаем об авторах поправок в нашу Конституцию!"