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Московский листок

Утопия 21-го века

Опубликовано 02.12.2020 автором Николай Бедный в разделе комментариев 1

сми россия новости народ
Утопия 21-го века

Мириады сверкающих звезд в ночном небе. Миллионы словесных фантазий в читательском мире. Три утопии в истории человечества.

Утопия есть мечта. Конечно, желание пенсионера пробежаться по потолку на четвереньках можно назвать утопией, но это оставим за скобками. Идеальный общественный строй - вот суть утопии. Творец, создавший идеальный общественный строй словесными оборотами - вот утопист.

Фантазия и утопия похожи, но различны. Фантазия безобидна. Если она хороша, читать ее легко и приятно. Это стопроцентное вранье. Читать утопию, словно плыть против течения. Это труд. Процесс чтения окутан сомнением, не валяет ли автор дурака и ты продолжаешь читать дальше, в надежде разрешить сомнение. Словно идешь к горизонту, который находится вот за тем пригорком. Книжка закончилась, а сомнение осталось. Это и есть утопия.

Желающих сотворить утопию немного, несмотря на большую вероятность войти в историю человечества. Во первых, это плевать против ветра. Власть предержащие не в восторге от появления варианта жизни, отличного от заведенного ими и реагируют, согласно обычаям своего времени. Далее, надо иметь в бардачке знания, которые обычно обзываются энциклопедическими. Сама тема - ковыряться в общественном строе - может показаться скучной. Возможная слава накроет спустя два-три века. Наконец, надо просто уметь писать.

Два утописта из трех уже давно в глубинах истории и каждый землянин, покрытый культурной пыльцой, вспомнит и произнесет их имена на привычном ему языке. Их творения также потеряли актуальность. Тем более хочется поразить цивилизацию и обрадовать русский мир в существовании литературного варианта идеального общественного строя на базе России. И автор его, уважаемые читатели, наш с вами современник и соплеменник.

Произведение увидело свет в 2004 году. Увидел ли свет это произведение? К своему стыду, мне довелось насладиться им сравнительно недавно, чуть более года назад. Прошло пятнадцать лет. Может, я что - то пропустил? Вздрогнула ли Россия? Что промычали власти? Гнал ли пургу Песков? Устроил вечерний Соловьев с пристяжными певчими разбор полетов? Жириновский плевался? Зюганов поднялся на защиту марксизма?

Все ясно. Не до того. То Украина, то Сирия, год жевали Скрипалей. Молодец, лихо прикладывающий ладошку к пустой голове, позабавил игрой не совсем мячом. Столько всего интересного. Теперь ковид.

Гражданин, россиянин! Не будь дебилом хотя бы раз. Найди время, почитай эту книжку. Спорную, неоднозначную. Возможно, единственную, которую тебе стоило прочитать в твоей жизни.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Мистер икс написал 02.12.2020 09:46
Не мешало хотя бы назвать само произведение вместе с афтырем онного. Но это так - для начала.
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