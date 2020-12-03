Практика - критерий истины

Социалистическое движение в стране имеет гигантский потенциал. Что уж тут понимать при растущей нищете населения и желании перемен. Появись реальная социалистическая партия, и у путинского режима возникнут большие проблемы. Следовательно, надо остановиться на этом вопросе подробнее; а уж в связи с приближающимися выборами тем более.

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Репутация Путина подмочена не только насчет внутренней политики, но и внешней. Отсюда весь имидж власти надо спасать; и новый финт явно просматривается в связи с коронавирусом. Мол, надо сплотиться перед лицом общенациональной опасности опять и снова, а уж потом разговаривать о демократии. Что ж, очередная и гнусная единоросовская пропаганда.

Говоря точнее, ни один нормальный социалист не отрицает наличие вируса и болезни. Следовательно, не отрицает необходимость ношения масок и социальной дистанции (кстати, тоже с умом, а не в духе салтыковского Глупова). Но всякий нормальный социалист обвиняет режим в наглейшем отказе от чрезвычайного положения с соответствующими выплатами; отсюда в явно недостаточных мерах по борьбе с эпидемией; и в перекладывании всех проблем на народ. Еще раз, все ровно наоборот, социалисты обвиняют режим в САБОТАЖЕ борьбы с эпидемией! И такую позицию называть «ковид-диссидентством» - переваливать с больной головы на здоровую.

Только российские левые силы покончат с эпидемией в том числе, и о чем подробнее ниже. Отсюда или путинская стагнация и смерть - или социалистическая революция и прогресс. Но тогда вопрос в следующем: каковой должна быть настоящая революционная партия.

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Перво-наперво о принципиальном подходе. Кто превозносит идеальное над материальным – у кого личности-предатели первичны, а массы и классы вторичны – пусть сразу идет лесом. Пусть продолжает заниматься дебильной конспирологией. Надоели подобные идиоты до ядреной фени, и уж лучше сразу обращаться к подготовленному читателю, понимающему первичность материального над идеальным, и главенство марксистского базиса по отношению к надстройке.

А раз так, то первый Советский Союз и рухнул по причине разрыва союза между умственным и физическим трудом, городом и деревней. Вот от этой печки и надо плясать, восстанавливая союз и экономически, и политически. А еще точнее, восстанавливая социальный союз посредством именно и подлинно социалистической партии.

А вот здесь-то и надо разговаривать, невзирая на лица. Федот мне друг, но истина дороже. Престиж рабочего класса был столь раздут в двадцатом веке, а престиж крестьянского труда настолько упал, что фронт явно оторвался от тыла. То есть, а кому продавать-то трактора, комбайны, котлы и тому подобное; если каждый крестьянин, а молодой уж точно, мечтал ломануться в город с горячей водой, магазином с водкой и унитазом под задом?!.. Риторический вопрос.

Почему жить в Москве, Питере, Новосибирске и так далее, видите ли, престижно – а в деревне Самодуровке или даже городке Урюпинске непрестижно?!.. Что, крестьянин работает хуже, чем рабочий?!.. Да не смешите людей. Первый вкалывает зачастую и больше, и талантливее. Не загубить те же зерновые, да при нашем скверном климате, надо ой как постараться. Это вам не завод с крышей над головой, да с собственным профилакторием.

Но может получиться еще хуже. То есть, к примеру, рабочий класс в какой-нибудь Германии и в большинстве. Но зато оный профессионален настолько, что его продукция идет на экспорт. А если рабочий класс становится резко многочисленнее, но бесталаннее по такой сырости, так вообще карачун. И крестьянству не продать за малым количеством оного – и качественный экспорт не обеспечить. Кто ж спорит, что отдельные участки в виде военно-промышленного комплекса или сырья и могут потянуть резину; но таковые не спасают от краха всего хозяйственного механизма. И этот крах происходит скорее рано, чем поздно.

Вот и все. Вот она – жестокая, но реальная причина падения первого Советского Союза. А всякие Сталины-Хрущевы-Брежневы лишь следствие классовых и социальных закономерностей. «Гениальность» Сталина обусловлена лишь тем, что крестьянского ресурса было море, и умственный и физический труд, город и деревня были еще в балансе. И «предательство» Хрущева обусловлено лишь тем, что сам народ на многочисленных отчетно-партийных конференциях и советских съездах поддержал курс на быстрейшую урбанизацию с поголовным строительством «хрущевок». А «стабильность» Брежнева обусловлена лишь тем, что даже примитивная механизация деревенского труда позволяла продлить и даже зашкалить процесс перекачки населения из деревень в города. Но когда воздух в шарике исчез, все и рухнуло. Допрыгались до того, что и рабочее качество зарубили, и крестьянское количество похерили. Не мясо, не рыба.

Короче, тема фактического «военного коммунизма» в первом Союзе и отсутствия реального социализма настолько очевидна для автора этих строк, что хватит страдать ложной скромностью. То есть, кто не согласен с этим до сих пор, занимаясь ребячеством исключительности гениев и предателей – да идите туда, куда макар телят не гонял. Пусть сама практика и рассудит, и о которой еще будет разговор. А сейчас к основной теме.

***

В чем коренное отличие всех других левых партий от КПРФ и «Справедливой России»?!.. Ни в чем! НОЛЬ! А если разница и имеется, то только в вождистских устремлениях их руководства. Что тоже неплохо, с одной стороны, так как без лидерского задора не бывает никакого дела – но для большой политики этого явно маловато и, с другой стороны.

В частности, пишут якобы левые и хоть «системные», хоть «внесистемные» партии, что произошел контрреволюционный переворот?!.. Пишут. Никакой разницы. Пишут все подобные партии, что нужен обновленный социализм?!.. Пишут. Никакой разницы. Пишут о необходимости Советской власти вообще и в целом, не разбираясь, с какого испугу первая версия накрылась медным тазом?!.. Пишут, и никакой разницы. Более того, а где и пытаются выпендриться наподобие территориально-производственных выборов РКРП, так еще хуже. Уж лучше бы молчали в виду еще большего старья и реакционности.

Во-первых, если государственно-монополистический капитализм наподобие Евросоюз-Япония-США оказался прогрессивнее первого Советского Союза по производительности труда, и смотри диагноз выше – какая же это контрреволюция?!.. Зачем самообманываться, и именно поэтому проигрывать снова и снова?!.. Разве что кишка слаба посмотреть правде в глаза. То есть, как ни парадоксально для некоторых, переход от фактического первично-уравнительного «военного коммунизма» к современному государственно-монополистическому капитализму даже в рамках нынешней России – это революция. Это прогресс. Да, тяжелый и кровавый в стиле девяностых – но прогресс с последующими «нулевыми».

Не верите?!.. Витаете в иллюзиях и прошлых воспоминаниях?!.. Ну так идите к ближайшему железнодорожному депо; а что уж говорить о предприятиях финансово-промышленных группировок, и производственных в том числе; и проорите во все легкие, что надо возвращаться в благословенный и буквально прошлый Советский Союз. А че, вы же за рабочий класс страдаете. Да только этот самый рабочий класс пошлет вас… сами знаете куда. На этом ваша борьба с «контрреволюцией» и закончится.

Поэтому будь Ленин здесь и сейчас, он бы сказал жестко и правдиво, что НАМ НАДРАЛИ ЗАДНИЦУ! Это исторический факт. И пусть слабые и сопутствующие идут к чертям собачим – но сильные и коренные, сжав зубы и кулаки, задумаются о более эффективных и реальных социалистических методах. Но тогда и произойдет СЛЕДУЮЩИЙ прогрессивный шаг, что и называется социально-экономическим развитием путем диалектического отрицания отрицания. Более того, этот шаг назрел и перезрел; и почему автор горд считать себя сторонником левых сил и социалистом. Но пока по порядку.

Во-вторых, такая же бестолочь цветет насчет «обновленного социализма», ничем не отличающегося от платошкинского «нового социализма». Все это масло масляное и метафизический бред. Автор писал об этом столько, что не стоит подробно останавливаться.

И в-третьих, и как практический итог предыдущих положений, ни одна партия – ни одна! – не заикается о равном статусе советских республик для всех российских регионов. Вот мы и добрались до сути дела. Кое-кто и где-то порой все же мечтает оставить прежние кормушки бюрократического централизма.

Еще раз, всякая идеология взаимосвязана сверху-донизу и снизу-доверху. В нашем случае, и если бы и якобы произошел чуть ли ни случайный контрреволюционный переворот, и надо лишь подфинтить детали типа обновленного социализма - то вроде бы столь резкое изменение вплоть до поголовного статуса советских республик и не нужно. А если все-таки нам закономерно надрали задницу; если все-таки вообще никакого социализма не было, и основы которого еще надо построить - то коренное изменение вплоть до поголовного статуса советских республик по всей территории России не только назрело, но и перезрело. Каков диагноз – таково и лечение.

Социально-экономический смысл сказанного куда уж очевиден, и автор писал об этом столь много, что в двух словах. Перекос баланса города и деревни, умственного и физического труда в сторону первого и выражается во всесилии бюрократического централизма. Он и выражается во всесилии «центра» над «провинцией» путем довлеющих налогов, монополизма кремлевских ФПГ, трансфертных цен и так далее, и тому подобное. А вот советские республики вместо бесправных областей, да с производственным самоуправлением в виде фабзавкомов и СТК, да с полным территориальным самоуправлением в виде широкой сети ТОС, положат этому конец. Или равный и честный обмен трудом – или долой такое руководство к ядреной маме. Мы изберем другой и более умный федеральный центр. Отсюда урюпинский или самодуровский крестьянин будет жить хорошо; отсюда не попрется в город; отсюда рабочий класс становится качественным; и отсюда качественная рабочая продукция будет под растущий крестьянский спрос, и выигрыш в условиях жесткой мировой конкуренции. Баланс города и деревни, одним словом, восстанавливается.

Вот что такое РЕАЛЬНЫЙ СОЦИАЛИЗМ – а не всякая дребедень в виде оксюморонов передовой контрреволюции и обновленного старья. Не надо пудрить мозги и заводить рака за камень. Говорит об этом хотя бы одна «системная» и даже «несистемная» и якобы левая партия в нынешних условиях?.. НОЛЬ!

***

Ну, хорошо, если кто-либо еще сомневается, то практика – критерий истины. Если читатель считает себя действительным сторонником левых сил, то пусть в своих социальных сетях, на сайтах своего города или области поднимет разговор о необходимости статуса советской республики и для всех регионов, и для своего тем более. Вот и все. И никаких бла-бла-бла. Если народ поддержит вкупе с необходимостью фабзавкомов и СТК (и где Совет напрямую командует администрацией в отличие от закона о госпредприятии от 1987 года, но это последующий разговор), и уж тем более с обязательными ТОСами на месте всякого микрорайона или квартала с обязательной оплатой председателя ТОС наряду с муниципальным чиновником, то все станет абсолютно ясно. Или вышеозначенные положения назрели из самой жизни – или, если народ не поддержит, оный хочет гнить заживо и дальше. Или туда – или сюда.

Но если народ начнет поддерживать и кучковаться где-то до начала следующей весны; если летом наиболее активные ячейки соединятся в федеральную сеть, и на этой основе можно создать подлинно социалистическую партию; то к осени можно и нужно уже выходить на демонстрации и митинги.

Или, на крайний случай, какая-нибудь нынешняя внесистемная левая партия вдруг проснется, и сделает то же самое, увеличив свои ряды. Автор верит во второй вариант меньше, но мало ли что. Хоть так, хоть этак, практика остается критерием истины; и подлинно революционная партия может быть создана уже к середине следующего года.