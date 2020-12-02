Почему в Москве нет места для памятника маршалу, ни разу не проигрывавшему сражений?

Упорство, с каким правительство Москвы препятствует установке памятника маршалу Василевскому, является просто загадкой.

В Праге сносят памятник Коневу, а в столице России Василевскому, разработчику контрнаступления советских войск под Москвой, нет памятника вовсе!

Причем нельзя сказать, чтоб просто забыли - вот уже 13 лет попытки это сделать наталкиваются на совершенно загадочное сопротивление столичных властей. Что такого совершил маршал, что его никак нельзя увековечивать в Москве? Жукова можно, с Рокоссовским никаких проблем, а вот Василевскому — единственному военачальнику Второй мировой войны, не потерпевшему ни одного поражения, - никак...

Буквально вчера вечером встретился с депутатом Еленой Шуваловой, совершенно по другому делу - это касалось юбилея восстания на Красной Пресне (теперь она опять не "красная", а Пресня просто), которое власти постараются опять "не заметить", как "не заметили" 150 лет со дня рождения основателя государства и создателя первой российской Конституции В.И.Ленина, да и Великую Октябрьскую революцию они тоже "не заметили" - но там хоть понятно, все, что связано с советским периодом истории для них как святая вода для бесов...

Но войну-то и победу в ней все же возвели в ранг государственной святыни, даже отмечают годовщину "парада в честь парада" - за что ж одного из главных творцов этой победы, начальника Генерального штаба с 1942 по 1945-й, главнокомандующего советскими войсками в войне с Японией - и "забыли"?

И, тем не менее, сегодня в 11.00 состоится очередной этап борений за память Василевского - в сквере напротив Третьего дома Министерства обороны, на перекрестке Фрунзенской набережной и 1-й Фрунзенской улицы. Именно здесь планируется поставить второй памятник Василевскому. Первый, прекрасный монумент из гранита планировалось установить около Министерства обороны, но городские власти стали противиться, и памятник "уехал" в Калининград, который брали штурмом войска 3-го Белорусского фронта под командованием маршала. Монумент стоит на центральной площади города, но сам город на западной окраине России - это не самое почетное место для памяти военачальника, разрабатывавшего все операции Великой Отечественной.

И вот, начиная с 2006 года, Министерство обороны пытается установить памятник великому военаяальнику в Москве - и все никак. Монумент хотели возвести рядом со зданием Минобороны в Большом Знаменском переулке, но тогдашнее руководство министерства предпочло поставить на этом месте забор. Затем предлагалось установить памятник в районе Сокол, где формировались дивизии народного ополчения, но не получилось договориться с местными депутатами. Затем в качестве потенциального места рассматривался Екатерининский сквер на Самотечной улице, но в итоге остановились на сквере на Фрунзенской набережной. И вполне возможно, это "остановка" не последняя.

Участники заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям единогласно поддержали проект постановления МГД «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 27 июня 2001 года № 97 «О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения». Проект постановления готов к рассмотрению Думой. Проведены все необходимые по регламенту процедуры, получены необходимые заключения.

Но есть позиция местных депутатов, которые почему-то не в восторге от памятника. Есть позиция ряда депутатов МГД, в частности, Сергея Митрохина, который против. Это странно, что за повод для борений? Но факт - за установку памятника маршалу все еще идет борьба.

И есть еще один момент - сроки.

Депутат Елена Шувалова об этом сказала на заседании комиссии:

«Решение необходимо принять оперативно, поскольку установку памятника Василевскому планируется приурочить к памятной дате. 5 декабря – годовщина контрнаступления советских войск под Москвой. Александр Михайлович Василевский разрабатывал эту операцию. Поэтому у всех очень большое желание установить скульптуру именно 5 декабря».

Сегодня уже второе число... Можно и не успеть. А потом вопрос "замотают", и как и первый мраморный памятник 13 лет назад уехал в Калининград, так и новый, скульптора Студии военных художников имени М. Б. Грекова Алексея Чебаненко, долго стоять на заднем дворе не будет, и уедет куда-нибудь далеко, благо мест, где отметился в истории маршал А.М.Василевский, в нашей стране множество...