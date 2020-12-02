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Московский листок

Нарышкин рассказал, как Менделеев и Грибоедов работали на разведку

Опубликовано 02.12.2020 в разделе комментариев 4

Нарышкин рассказал, как Менделеев и Грибоедов работали на разведку

Великий русский ученый Дмитрий Менделеев был одним из наиболее известных агентов российской разведки XIX века, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Назову несколько наиболее известных имен: это первый председатель Императорского Русского исторического общества князь Петр Вяземский, химик Дмитрий Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский, ну и, конечно, литератор и дипломат Александр Грибоедов. Все они – кто-то в большей, кто-то в меньшей мере – занимались разведывательной деятельностью – политической и военно-стратегической разведкой", - цитирует директора СВР РИА Новости.

По его словам, до этого агентами отечественной разведки были и другие выдающиеся личности. "Взять хотя бы знаменитое Великое посольство Петра Первого. Участники посольства, находясь в других странах, занимались не только политической, но, можно сказать, уже и научно-технической разведкой, добывая для страны новейшие достижения науки и техники зарубежных государств", - отметил Нарышкин.

По его словам, Менделеев в свое время добыл информацию, необходимую для организации в России безопасного производства бездымного пороха на основе пироксилина. Для этого в 1890 году российское Военное министерство его заслало во Францию.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Родина должна быть в адеквате
Голодный Мясник написал 02.12.2020 12:26
Все мы агенты нашей великой родины, вот я в свое время привез чай Каркадэ, разведал и испытал на себе. Обещали, что волосы на голове начнут расти, но как был плешивый, так и живу, а чай полезный и вкусный.
Важно, что Великая родина сделает с разведанным?
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все, да не все
Мата Харя написал 02.12.2020 12:19
Все занимались разведкой. И Грибоедов и Пушкин и Гоголь. А вот Нарышкину так и не довелось.
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Ну и ну
Метбрат написал 02.12.2020 11:48
Доктора над ним смеялись, всегда смеялись : "Дурачок!!!"
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(без названия)
Роо написал 02.12.2020 11:31
Низкопробная похвальба грязного, преступного гэбиста!
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