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Московский листок

Маск пообещал отправить первых людей на Марс через шесть лет

Опубликовано 02.12.2020 в разделе комментариев 3

Маск пообещал отправить первых людей на Марс через шесть лет

Основатель SpaceX Илон Маск во время церемонии вручения премии Axel Springer заявил, что люди смогут высадиться на Марсе через шесть лет. "Я уверен, что через шесть лет с настоящего момента", - сказал Маск, отвечая на вопрос, когда первый человек сможет высадиться на Марс.

Он отметил, что при благоприятном стечении обстоятельств первый это может произойти уже через четыре года. "Мы попытаемся отправить туда корабль без команды через два года", - добавил Маск.

По его словам, SpaceX планирует отправить на Марс корабль без команды в течение ближайших двух лет.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
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Всего комментариев к статье: 3
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а наш
Sigmund F. написал 02.12.2020 12:44
Роскосмос будет выпускать духи, одежду и алкоголь "Поехали!"
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(без названия)
Голодный Мясник написал 02.12.2020 12:43
Солнечная система полна богатств, астероиды и кометы, спутники планет. Астероиды будут цеплять, буксировать и разбивать-приземлять на Марсе, далее перерабатывать и на Землю, а если на Землю сразу, то сгорит в атмосфере все полезное!
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Re:
Truzadrottttt написал 02.12.2020 12:43
Как так получается: "Чанъэ-5" прилунился и начал сбор лунного грунта, а Мухин еще не разоблачил лунную аферу китайцев?
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