Маск пообещал отправить первых людей на Марс через шесть лет

Основатель SpaceX Илон Маск во время церемонии вручения премии Axel Springer заявил, что люди смогут высадиться на Марсе через шесть лет. "Я уверен, что через шесть лет с настоящего момента", - сказал Маск, отвечая на вопрос, когда первый человек сможет высадиться на Марс.

Он отметил, что при благоприятном стечении обстоятельств первый это может произойти уже через четыре года. "Мы попытаемся отправить туда корабль без команды через два года", - добавил Маск.

По его словам, SpaceX планирует отправить на Марс корабль без команды в течение ближайших двух лет.