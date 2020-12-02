Вакцинацией россиян от коронавируса займется Сбербанк

Структура Сбербанка ООО "Иммунотехнологии" может получить статус единого поставщика вакцин для профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомые с ситуацией.

Компания была зарегистрирована в мае текущего года. Ее возглавляет Дмитрий Ефимов, бывший гендиректор российского АО «Нижфарм», российской структуры немецкой фармкомпании Stada. В ноябре министр здравоохранения Михаил Мурашко обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением наделить организацию статусом единого поставщика вакцин против COVID-19. В письме указано, что компания обладает "всеми необходимыми возможностями и компетенциями для оптимального удовлетворения нужд госзаказчиков".

По оценкам экспертов, потребность государства в вакцине может составить около 70 млн доз в год. С учетом сделанного ранее заявления бывшего руководителя ФАС Игоря Артемьева о том, что цена вакцины не превысит 1000 руб., размер госзаказа может достичь как минимум 50 млрд руб.

Между тем, эксперты сомневаются, что правительство выберет именно "Иммунотехнологии" единым поставщиком, так как у компании нет собственных производственных и логистических мощностей. Поэтому им придется привлекать сторонних дистрибуторов, которые смогут обеспечить хранение и поставку вакцин при необходимом температурном режиме. Кроме того, на статус единого поставщика вакцины претендуют и другие крупные компании.

По словам одного из собеседников издания, изначально планировалось, что "Иммунотехнологии" будут заниматься поиском площадок для производства российской вакцины «Спутник V» и ее продвижением как на российском, так и на международном рынке, а не поставками в регионы.

Человек, знакомый с планами компании, говорит, что она уже нашла логистических партнеров в регионах для поставок и начала строить распределительный центр в Московской области.