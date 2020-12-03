Рабочая борьба на Сахалине. Разяпов суд. Губернатора в отставку!

Новый способ послать работника

27 ноября года судья Охинского городского суда с говорящей фамилией Разяпова вынесла свое определение - определила прекратить производство по иску первичной профоюзной организации ППО "РН-СМНГ" МПРЭО (входит в состав СПР) к руководству компании ООО «РН-Сахалинморнефтегаз».

Напоминаем, представители независимого профсоюза оспаривали колдоговор, заключённый без их участия (между работодателем в лице гендиректора "РН- СМНГ" и другой первичной организацией, входящей в состав ФНПР, руководит некий Бондарь). Как мы уже писали, большую часть объёма колдоговора составляет регламент носки оборудования (131 стр. из 166). Правам работников посвящены 3 страницы. Все они буквальная калька с Трудового кодекса. Более того, по заключению Сахалинского агентства по труду и занятости, в договоре «выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права» .

Отметим, по Трудовому кодексу коллективный договор может давать работникам больше прав, чем гарантировано Трудовым кодексом и иными нормативными актами, но ухудшать положение работников, относительно гарантированного Трудовым кодексом коллективный договор НЕ МОЖЕТ. Особо отметим, что новый колдоговор не содержит никаких гарантий компенсаций при массовых сокращениях (на чём настаивал профсоюз ППО "РН-СМНГ" МПРЭО), а именно массовых сокращений нефтяники Охи и Ноглик и вынуждены опасаться в настоящий момент.

Незаконность заключения колдоговора с участием только одной профячейки (когда на предприятии их две и ни одна не объединяет более половины работников) была опять же признана сахалинским агентством по труду и занятости, вынесшим заключение, что подобное принятие колдоговора нарушает ч. 5 ст. 37 ТК РФ. Что касается г. Бондаря, то он на суде свою позицию особо не обосновывал. Зачем стараться, если знаешь, что Разяпова не подведёт. И госпожа Е.М. Разяпова не подвела.

Сначала госпожа судья провела 4 слушания по существу, а потом внезапно решила, что этот иск, иск о нарушении трудовых прав, гражданскому суду не подсуден. В общем, идите в арбитраж, уважаемые граждане, а мы рассмотрение прекращаем. Отметим, что гражданские суды достаточно часто выносят решения мотивированные, как бы так помягче сказать, не трудовым кодексом, а невидимой рукой рынка (осенившей нужные карманы видимой благодатью). Однако о таком способе посыла работников (заявить, что иски членов профсоюза должны рассматриваться арбитражем, поскольку имеет место коллективный трудовой спор) автор материала слышит впервые. Так что можно смело сказать, что госпожа Разяпова внесла свою страницу в учебник российского жульничества и воровства.

Мехколонна требует отставки губернатора

Работники "Сахалинской механизированной колонны №68" подали уведомление о митинге перед Домом правительства области на 12 декабря 2020 года. Цель – выразить недоверие правительству области и Губернатору. Работникам отказали, заявив что 12 декабря начинаются новогодние праздники (видимо, сахалинский губернатор дружит с самым ранним Дедом Морозом на территории РФ). Работники подали новое уведомление — на 13 декабря в другом месте (у кинотеатра «Родина»). Посмотрим, что им ответят на этот раз.

Причина недовольства очень проста. Действия губернатора привели к банкротству их предприятия. Отметим, что мехколонна №68 десятилетия вела строительство на Сахалине. Возводила ЛЭПы, магистрали, дома. А потом мехколонна неожиданно «не вписалась в рынок». Почему? У работников есть обоснованное предположение, что причиной было желание губернатора очистить территорию для своих московских партнеров (группы «ПИК»).

Дополнительно отметим, что в результате банкротства образовалась задолженность перед работниками на сумму более 100 миллионов рублей. Губернатор Лимаренко обещал, что возьмёт выплату задолженности под контроль и она будет погашена до 25 ноября. 25 ноября уже прошло, денег работники так и не увидели.

Аварийные дома и закрытое небо

В этот же день (13 декабря) пройдёт митинг и в Охе. Заявка подана на Площадь Нефтяников. Протестующие выразят поддержку работникам мехколонны. Кроме этого они будут требовать:

- Расселения аварийного жилого фонда. После землетрясения 95-го года в Охе стало аварийными 60 домов. Если землетрясение повторится – нахождение людей в УЖЕ ПОВРЕЖДЁННЫХ домах приведёт к МАССОВЫМ человеческим жертвам.

- Возобновление субсидируемого авиасообщения. В настоящее время между Охой и материком уже год не летают самолеты. В итоге жители практически отрезаны от материка.

- Ну и, естественно, принятия действенных мер социальной защиты в случае массовых сокращений на нефтянке.

Напоминаем, 20 июля 2020 года компания "РН-Сахалинморнефтегаз" (дочка "Роснефти") объявила об остановке своих нефтяных и газовых промыслов на севере Сахалина. Причина – авария на магистральном трубопроводе в Комсомольске-на-Амуре. Отметим, что для Охи и Ноглики данное предприятие градообразующее и его остановка – социальная катастрофа.

Профсоюз МПРЭО начал организовывать кампанию протеста. После этого работодатель заявил, что приостановка работы вызвана не аварией, а договором с ОПЕК (заключённым за два года до нынешних событий). Также работодатель устно объявил, что увольнений и прочих неприятных социальных последствий от приостановки работы не будет. Всё будет хорошо. Профсоюз попросил работодателя пояснить, как будет выглядеть оное «хорошо» в конкретных письменных приказах и документах. По каким-то странным причинам работодатель делать этого не стал. Вместо этого резко активизировал кампанию по выживанию независимого профсоюза. Особо отметим, что по появившейся в СМИ информации «Роснефть» продает «Сахалинморнефтегаз» «Нефтегазхолдингу»

Известно, что переходы собственности из рук в руки серьёзно облегчают собственникам процедуру массовых сокращений.