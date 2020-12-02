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Московский листок

Чубайс уходит

Опубликовано 02.12.2020 в разделе комментариев 1

Чубайс уходит

Президент России Владимир Путин предложил заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить "Роснано", сообщает РИА Новости. Сейчас госкорпорацию возглавляет Анатолий Чубайс.

Также президент заявил, что правительство подготовило несколько предложений по поддержке "Роснано".

Напомним, 23 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о реформе институтов развития. В частности, он отметил, что "Роснано" должно войти в состав крупного инвестиционного блока на базе ВЭБ.РФ, куда также включат Корпорацию МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАРа, фонд "Сколково" и другие структуры.

Отметим, что в конце октября СМИ сообщили о возможном уходе Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано" на новую должность, связанную с Арктикой. Однако после этого Чубайс написал на своей странице в Facebook: “Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью – вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики”.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ну написал 02.12.2020 18:46
Ржавый найдет всегда при путине найдет место где можно безнаказанно воровать, ах да чудо- прививки от Гамалеи вместе с грефом они же замутили.
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