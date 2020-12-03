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Московский листок

Путин поручил начать массовую вакцинацию... отсутствующей вакциной

Опубликовано 03.12.2020 автором в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Путин поручил начать массовую вакцинацию... отсутствующей вакциной

Владимир Путин в ходе совещания попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в России на следующей неделе.

«Знаю, что уже более 2 млн доз произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня. Производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» — это даёт нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», — сказал он.

***

Н-да... 26 ноября министр промышленности Мантуров обещал на конец декабря произвести 500 тысяч доз вакцины, а до конца года - 1,5 миллиона. Будут стараться произвести и два, но уверенности нет. Наверно, у него есть достоверная информация, а вот кто проинформировал путина о том, что уже произведено 2 миллиона доз? Это есть загадка...

Ну и что такое 1,5-2 миллиона доз для "массовой" вакцинации в стране с населением в 145 миллионов человек, да еще из рассчета 2 дозы на 1 человека - вакцинирование проводится дважды. Это, вообще, о чем?

Я обычно не комментирую эфиры на телевидении - одно дело экспертные выступления в эфире, а другое - таксты на ФОРУМе.мск. Но тут совпало - вчерашний эфир на "Месте встречи" был как раз про вакцину.

Так вот, в эфире прозвучали слова Мантурова о том, что массового производства вакцины на отечественных мощностях пока ждать не стоит, и идет речь о том, чтобы разместить заказы на производство российскиъх вацин на зарубежных мощностях...

И вот сижу и думаю - кто нами правит? Кухарки? Младшие помощники кухарок?

В общем-то это азы менеджмента в промышленности - прежде, чем заказывать НИОКРы по той или иной продукции, сначала изучается вохзможность серийного производства, выбираются и готовятся для этого промышленные площадки. Более того, изучается и вопрос реализации выпущенного продукта - не потом, когда продукция выпущена и легла на склады, а еще до выделения средств на научно-исследовательские работы. 

Это касается всего - самолетов, танков, трусов и лекартв тоже. А иначе зачем вообще разрабатывать вакцину, которую потом невозможно произвести?

Известно, что у нас все работает не так: "Суперджет" произвели на свет, и только потом стали бегать с глазами срущей кошки - кому продать? А портфели заказов у крупных авиаперевозчиков сформированы на годы вперед, и новый самолет им, в общем, просто не нужен. Как бы он хорош не был - не вписывается в план закупок.

Та же самая история с истребителем пятого поколения: Су-57 "уникальный, непревзойденный", но произведено всего десяток экземпляров - армия не готова заказывать, заводы не готовы производить, в бюджете нет средств.

В общем, между опытно-конструкторской разработкой и серийным производством часто пролегает огромная дистанция.

И все тоже самое в фармацевтической промышленности, да и в любой другой. Разве что по фармпрому будто Мамай прошелся. Мы уже почти ничего не производим. Заводские корпуса рушатся, техника приходит в негодность, специалисты разбегаются или умирают.

В принципе, реконструкцией каких-то мощностей можно было заняться весной, когда только начали разрабатывать вакцину. Может быть, что=-то успели бы. А теперь нелепая ситуация - только что отрапортовали, что первые в мире создали вакцину, а теперь сообщаем, что произвести ее в промышленных масштабах не способны!

Года через два, наверно, сможем, если очень-очень постараемся. Но к тому времени большинство населения инфицируется коронавирусом естественным путем.

***

Я смотрю в чистые глаза этих людей и понимаю - не доверил бы им даже козу пасти! Гондоны бы не доверил производить... А, забыл! Производство презервативов в Баковке закрыли давным-давно, не могут и гондоны производить.

Мы, на самом деле, не можем потребовать от ученых медиков, чтобы они немедленно пришли к единому мнению по поводу этой эпидемии и методам борьбы с ней. Эти споры надолго.

Но мы обязаны потребовать от государства, чтобы оно обеспечило меры по защите и безопасности населения - медицинские, эпидемиологические, производственные.

Где фармацевтические предприятия, способные производить вакцины в огромных количествах? Нет таких? Тогда где головы ответственных чиновников, насаженные на колья заводской ограды?

Где головы ответственных за "оптимизацию здравоохранения", в результате которой число инфекционных коек сократилось вдвое, и число специалистов - пропорционально? Ну и как обстоят дела с новыми койко-местами мы тоже видим: госпитальная летальность в Коммунарке составляет 8,5%! Это как на войне при массовом поступлении раненых.

- Казалось бы, мы только открылись в марте, у нас новые стены, и не должно быть внутрибольничных штаммов. Однако за три месяца они появились во всех отделениях реанимации: и золотистый стафилококк, и пневмония, и прочие, - сообщает Проценко.

Как так? Да с этим больницу надо немедленно закрывать на профилактику! Но по другому в "инфекционной" больнице, где мельцеровских боксов пересчитать по пальцам, а остальное - это, по сути, одна большая палатка для умирающих, - и быть не может! Не случайно сам главврач Проценко подхватил в своей больнице ковид на первом же месяце работы. Ну не соблюдал карантинный режим, что поделать...

Через больницу уже прошли 30 тысяч больных коронавирусной инфекцией. При такой системе летальность 8,5 процентов... А как иначе?

Сейчас "зашивается" скорая помощь, что естественно - пандемия, не пандемия, а расчет бригад как и полвека назад - одна общая бригада на 10 тысяч населения плюс одна спецбригада на 100 тысяч.

А почему на случай эпидемии не иметь резерва? Чтоб бригада не на 10 тысяч, а на пять, к примеру? Да, это сложная задача формировать резерв, но у нас так много денег тратится на всякую чепуху... Иметь резерв автомобилей, иметь резервистов из числа врачей иного профиля, может быть, зауряд-врачей из студентов старших курсов... Можно подумать, вопрос решаемый.

Да, у нас "зашивается" служба участковых врачей, но почему нет действующего резерва на случай массового поступления больных? Почему не привлекают волонтеров с личными автомобилями - врач с водителем будет работать куда быстрей. Почему не призывать волонтеров-медиков с личным авто? Может, в Москве и вообще большом городе это не так заметно, а в области - очень даже ощутимо.

Но это ж никому не надо. То есть людям надо, а тем, кто принимает решения - не интересно.



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