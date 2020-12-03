Правительства мира как всадники без головы

Как это – управлять?

«Пандемия коронавруса» показала, что те наглые, но тупые дебилы, которые хлынули в политику и, соответственно, на государственные должности во всех «демократических» странах в конце прошлого тысячелетия, обрушили, как таковое, управление государств во всём мире. Практически все государства сегодня не управляются, - сегодня эти страны, что называется, «безголовые».

И безголовые они потому, что находящиеся в государственных должностях дебилы (мерзавцы?) совершенно не представляют, как нужно управлять. Победив на выборах или поучив свою должность «по блату», или по глупости назначившей их инстанции, такие «руководители» видят на своих должностях не работу по управлению (которую они не делают не столько потому, что ленивые, но главным образом потому, что не умеют её делать), а видят в своих должностях только кормушку, да ещё и пьедестал для личной славы. Не понимая задач, которые их должность ставит перед ними, и совершенно не умея управлять, эти дебилы (мерзавцы) спокойно прутся на должности, которые они НЕ ИМЕЮТ ПРАВА занимать.

Ладно, это понятно, поскольку таких мерзавцев мы видим каждый день по телевизору, а многие и на работе, но возникает вопрос: а как это – руководить организацией?

Принципы управления, начиная от маленькой фирмы, кончая такой организацией, как государство, одинаковы.

Руководитель должен вникнуть в то дело, в ту проблему или задачу, которая стоит передо всей организацией, должен оценить силы и состав своей организации, затем разбить стоящую пред организацией задачу на отдельные дела и передать их приказом для исполнения своим подчинённым, назначив им такие сроки исполнения, чтобы исполнение своих задач подчинёнными привело к исполнению задачи, стоящей перед руководителем.

Это очень сложно?

Можно ли выучиться на руководителя? Без проблем! Начнёшь руководить и отвечать за последствия своего руководства – начнут тебя бить за ошибки – быстро выучишься. А во всяких там «школах менеджеров» потеряешь время, выслушивая бла-бла-бла лиц, никогда не руководивших.

Давайте возьмём такой образный пример – вас назначили руководить постройкой домов.

Настоящий руководитель обязан вникнуть в задачу – в то, как дома выглядят, из чего состоят, как строятся. Можно окончить какой-то институт и в результате об этом что-то знать, а можно расспросить своих подчинённых или приглашённых специалистов, почитать нужные книги, и за месяц будешь знать столько действительно необходимого, сколько не узнаешь в институте и за 5 лет.

И, продолжая пример, вникая в эту задачу, руководитель начинает понимать, что ему для постройки домов потребуется очень многое, к примеру, бетонный фундамент, кирпичные стены, деревянные окна и полы, и т.д. Всем этим необходимо будет обеспечить собственно строительство домов, за которое у тебя будет отвечать соответствующий подчинённый, возглавляющий строителей на стройках. Следовательно, этому подчинённому надо сформулировать задачу, но не в виде простого желания – построй! А сформулировать её в соответствии с возможностями остальных своих подчинённых – тех, кто будет производить для собственно строителей бетон, сталь, кирпичи, столярку и пр.

Но одновременно, чтобы эти, обеспечивающие стройки подчинённые свои задачи выполнили, нужно дать задачу горнякам на поиск и добычу материалов для получения цемента, электроэнергии, железной руды коксующегося угля и пр. И т.д. и т.п.

Приказом работа руководителя не ограничивается

Таким образом, дать приказ – это не просто вякнуть в телевизоре, и если опираться на приведенный пример со строительством, то дать приказ - это прежде всего вникнуть в то, как эти дома построить самым быстрым и самым дешёвым способом. Лично вникнуть!

И в зависимости от того, какие у вас подчинённые, иногда вникать приходится ох, как глубоко!

Мало этого, это не значит, что, дав даже самый продуманный приказ, руководитель может отдыхать. Если бы! На самом деле ему каждый день придётся обеспечивать исполнение подчинёнными порученные им дела.

Император Александр II как-то предложил уже весьма пожилому и уже больному Пирогову должность министра образования, чем удивил прославленного хирурга: «Неужели в России не осталось желающих стать министром?», - удивился Пирогов. «Таких полно, - ответил царь. – Вот только они не понимают, что руководитель – это слуга своих подчинённых». Сегодня вот эту мысль царя не поймут не только многочисленные обучающие тому, «как управлять», но и никто из министров, и никто из многочисленных прыщей государственных аппаратов всех стран.

Впрочем, эти «руководители» не поймут и положение воинских уставов (если оно ещё вообще осталось в армии): «Ответственность за исполнение приказа несёт тот, кто его отдал».

Но почему руководитель - это слуга тех, кому он дал приказ?

Потому, что если подчинённые не исполнят свои дела, то не будет исполнено и стоящее перед руководителем дело, скажем, один из подчинённых в приведенном выше примере со строительством домов не сумел освоить производство строительной стали для арматуры железобетонных изделий. Ну и что тебе толку от того, что он, скажем, молод и неопытен? Стоящая перед тобой задача – строительство домов, не исполняется!! Придётся вместе с ним самому осваивать металлургию и добиваться получения нужной стали в нужные сроки.

И из этого следует, что не может быть никаких оправдывающих руководителя отговорок, поскольку если он настоящий руководитель, то дело обязан сделать! Если и не любым путём, то уж без сомнений за счёт своего времени и здоровья.

Помню, мы спросили преподавателя тактики на военной кафедре, а как быть с ответственностью за исполнение собственного приказа, если твой подчинённый трус или дурак. «Если трус, то гоните его в бой силой оружия, а если дурак… вы должны знать своих подчинённых и не имеете права давать дураку приказ, результатом которого может стать бесполезная гибель солдат из-за того, что дурак ваш приказ понял неправильно. Ответственность за исполнение вашего приказа, ничто с вас снять не может!».

И вот читаю «Президент России Владимир Путин обязал правительство к 2024 году сделать так, чтобы страна вошла в пятерку крупнейших экономик мира».

«Шо, опять?!» ©.

Ведь: «Президент России Владимир Путин уверен, что Россия за 10 лет войдет в пятерку крупнейших экономических держав, если сохранит нынешний курс. «Сегодня Россия вернулась в первую десятку крупнейших экономик мира, и это далеко не предел»», — цитировали президента «Вести.ru» в 2007 году.

В 2008 году, встречаясь с членами Совета палаты Совета Федерации, Владимир Путин говорил уже о желании войти в пятерку экономик к 2020 году: «Напомню, что мы ставим перед собой самые серьезные задачи: к 2020 году войти в пятерку крупнейших экономик мира. Мы совершенно точно способны эту задачу решить — мы обязательно ее сделаем».

В 2011 году Путин дважды обещал ввести экономику России в топ-5: сначала до 2021 года, а потом к 2016 году.

В 2012 году Путин обещал такой результат уже к 2015 году.

В 2013 году во время послания Федеральному собранию Путин заявил, что по объему ВВП Россия вошла в число пяти крупнейших экономик. Однако в 2018 году в своем указе он вновь обозначил эту задачу.

Вместе с тем недавно стало известно, что пятой по величине экономикой мира де-факто стала Калифорния (хотя, как штат, а не государство, она не участвует в общем рейтинге). Ее ВВП составил 2,7 трлн долларов США. ВВП России в 2016 году составил 1,28 трлн долларов США. По данным сайта Trading Economics, экономика России по объему ВВП была лишь 12-й в мире».

Это не список идиотизма некоего «путина», это справка о том, что Россия сегодня полностью безголовая.

И тут даже не поймёшь, кто более тупое говно – кукловоды артистов, играющих роль Путина, или сонмы «политологов» и «специалистов по управлению», ни на копейку не соображающих, кто такой руководитель? Те, которые даже после всего этого приведенного путинского «руководства», считают некоего «путина» реальным руководителем России.

Без ответственности

Умники из «Высшей школы государственного управления России» уверены, что во все дела руководителя обязан вникать аппарат руководителя и готовить руководителю решения, а руководитель обязан только подписывать эти решения в виде приказов. В той «порнографии», которое сегодня во всём мире считается «управлением», - да, это так. Мало этого, при таком «управлении» вообще никто ни во что не вникает, поскольку руководители не отвечают ни за неисполнение своих приказов, ни за последствия своего «руководства». Так зачем вникать хоть во что-то и хоть кому-то? Хоть самому руководителю, хоть его аппарату?

В нормальном государстве, скажем, в Сталинском СССР и даже пару десятков лет после Сталина, все государственные деятели и руководители отвечали за исполнение стоящих перед ними задач. Подчеркну - руководители отвечали, а не их аппараты! (Аппараты отвечали пред своим руководителем). И руководителям приходилось вникать в порученное дело, порою, очень глубоко. С помощью аппарата, но самому!

Вообще-то, на практике дело обстоит так – если какие-то из твоих подчинённых способны исполнить свои задачи без тебя, то руководитель и особо не вникает в их дела, но если подчинённые «не тянут», то тогда деваться некуда. Как я уже написал выше, руководителю приходится работать за таких подчинённых и вместе с ними вникать в их дела порою до мелких подробностей. Повторю, а куда деваться? Не будет исполнено дело подчинённых - не будет исполнено и дело самого руководителя.

На этом месте отвлекусь – если вы поняли сказанное выше, то поймёте и то, что для настоящего руководителя нет ничего более ценного, чем толковый подчинённый – тот, кто решает порученные руководителем задачи самостоятельно и не требует от руководителя, чтобы тот вникал в его дело, – не загружает руководителя своими проблемами. И когда сонм умников вякает, что «Сталин убивал тех, в ком видел своих конкурентов на власть» (а эти «конкуренты» все были подчинёнными Сталина), то эти умники – кретины, ни на грамм не соображающие, как вообще происходит управление, и тем более, как происходит управление государством.

И такие кретины сейчас во всех государствах мира в президентах, в министрах, в депутатах, в главах государственных органов. И опять не поймешь, кто тут большее говно – вот эти кретины в государственных органах, или те, кто их там терпит и считает руководителями?

(Но вся мною выше перечисленная работа руководителя – это самый минимум, - это механика того, что ОБЯЗАН делать руководитель. Поскольку он и сам ещё должен творить, если, конечно, у него на это ума хватает).

Даже в это вникнуть не способны

Вот сейчас все «государственные деятели» всех стран вопят, что в мире свирепствует эпидемия вируса SARS-COV-2, которая наносит миру феноменальные убытки: «Суммарный ущерб мировой экономике из-за распространения коронавируса нового типа к концу 2021 года достигнет 7 трлн долларов, считает главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун».

А кто-нибудь из этих деятелей пробовал вникнуть в подробности этой эпидемии? Скажем, в простой вопрос – а этот вирус кто-нибудь видел? Ведь если его никто не видел, то как определяют, что люди заражаются именно им, а не теми коронавирусами, которые уже много лет до этого вызывали от 4 до 20% всех ОРВИ? И много лет эти известные коронавирусы никого не пугали, поскольку вызывали недомогание, аналогичное сезонному гриппу

Но чтобы этот пресловутый вирус SARS-COV-2 изучить и считать его отличным от уже известных коронавирусов, вирус SARS-COV-2 необходимо выделить. Вот, к примеру, советский учебник по микробиологии, в котором даже несколько гордятся развитием советской науки:

«В 1977 г. произошло необычайное событие — «возвратился» вирус H1N1 после 20-летнего отсутствия. И на этот раз эпидемия началась в Китае. Заболевали почти исключительно лица моложе 20 лет, т. е. родившиеся после 1957 г., когда прекратилась циркуляция этого вируса среди населения. Другой особенностью явилось то, что предшествующий вирус (H3N2) не исчез, а также продолжал циркулировать и были выделены штаммы- рекомбинанты, содержавшие гены обоих вирусов. Вирус, вызвавший пандемию, получил название А/СССР/77, так как он впервые был выделен советскими учеными и немедленно передан ВОЗ».

И сегодня у руководителя – у мало-мальски умного государственного деятеля (если бы они были), - перед принятием решения о карантине в связи с этой эпидемией, должен возникнуть вопрос к подчинённым из Минздава, прибежавшим к нему с воплями о пандемии COVID -19:

«А вы вирус SARS-COV-2 уже выделили и передали в ВОЗ? А Китай выделил и передал? А остальные страны, имеющие мощнейшие лаборатории этот вирус выделили? Но если вы вирус не выделили, то тогда с чем вы мне, государственному деятелю, предлагаете бороться? Почему вы не исполняете свои профессиональные обязанности и не создаёте «золотой стандарт» вируса? Как вы можете обещать создать вакцину, если не имеете «золотого стандарта» вируса SARS-COV-2? И зачем нужен предлагаемый вами карантин и остановка экономики и жизни - что это даёт, как это уничтожит вирус?», – ведь это обязаны были спросить «руководители» всех стран у своих «экспертов»? Или нет?

Или как 630 дебилов (депутатов) Бундестага, которые остановили жизнь в Германии только потому, что «великий доктор Дростен» им так посоветовал? И этого им хватило?

И вот эдакие «государственные деятели» начали наносить огромные убытки экономике и общественной жизни своих стран. Что поразительно – всех стран!

Особенно обидно за Великобританию

Отвлекусь.

Из читанной в ранней юности «Саги о Форсайтах», описывающий Великобританию конца XIX века, остался в памяти эпизод, когда некий джентльмен из высшего общества вернулся из арабского плена мусульманином, но в высшем обществе никто не сделал ему упрёка – он свободный человек и вправе выбрать себе религию. Но потом стало известно, что этот джентльмен принял ислам под страхом смерти… и общество от него отвернулось - этот персонаж стал изгоем. А общество, объясняя своё презрение, приводило в пример английского солдата, попавшего в плен к китайцам. Китайский генерал приказал этому солдату встать перед ним на колени, иначе его убьют. Солдат ответил: «В нашем полку это не принято», - и был убит. А тут джентльмен испугался смерти?! Какой же он джентльмен, как можно терпеть такого труса в высшем обществе?

Англичане даже в то время – всего лишь 100 лет назад - были гордым и независимым народом.

И полвека спустя, сразу после капитуляции Франции перед нацистами, премьер-министр Великобритании Черчилль заявил: «Нам предстоит суровое испытание. Вы меня спросите, каков же наш политический курс? Я отвечу: вести войну на море, суше и в воздухе, со всей мощью и силой, какую дает нам Бог; вести войну против чудовищной тирании, превосходящей любое человеческое преступление. Вот наш курс. Вы спросите, какова наша цель? Я могу ответить одним словом: победа, победа любой ценой, победа, несмотря на весь ужас, победа, каким бы долгим и трудным ни был путь; потому что без победы не будет жизни…». А ещё до этого Черчилль сообщил нации: «Мне нечего предложить, кроме крови, труда, слез и пота»». И гордые бритты встали к станкам и взяли в руки оружие.

А теперь?

А теперь глава Минфина Великобритании Риши Сунак сообщил, что в 2020 году: «Экономика сократится на 11,3%, что является самым большим падением производства за более чем 300 лет». Немцы во время войны не сумели им сократить экономику до такого предела, а теперь они её сами сократили!

Когда-то англичане не боялись сильнейшей в мире немецкой армии, а сейчас визжат от сезонного гриппа:

«…С января по октябрь в Англии из-за пандемии коронавируса зафиксирован самый высокий за 10 лет показатель смертности. Об этом говорится в распространенном сегодня, 19 ноября, докладе Национальной статистической службы (ONS) Соединенного Королевства.

Из него следует, что 11% всех смертей в Англии (50,012 летальных исходов) случились из-за Covid-19. Еще большее число людей ушло из жизни лишь из-за болезни Альцгеймера и проблем с сердцем. В докладе отмечается, что за первые 10 месяцев нынешнего года умерло на 37,8 тыс. человек больше, чем за этот же период в среднем за последние пять лет.

В общей сложности от коронавируса в стране умерли свыше 52,2 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в Великобритании составляет 1,43 млн.

В Англии, где проживает 84% населения Великобритании, закрыты пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы, магазины, за исключением тех, которые торгуют продуктами питания или предметами первой необходимости. Разрешены встречи не более двух человек, не проживающих вместе, и только на улице. …В конце октября правительство Соединенного Королевства признало, что в условиях второй волны пандемии единственный способ предотвратить резкий рост смертности — ввести новый карантин. Он продлится до начала декабря».

И, как видите, среди «государственных деятелей» Великобритании уже нет людей, которые могли бы вдуматься в эту навязываемую хозяевами СМИ страшилку.

К примеру: «из-за пандемии коронавируса зафиксирован самый высокий за 10 лет показатель смертности». Но дело в том, что, начиная с 1977 года, смертность в Великобритании более тридцати лет непрерывно падала до минимума в 2009 году, а начиная с 2010 года смертность в Великобритании непрерывно и быстро растёт. И с 2009 к прошлому 2019 году безо всякого коронавируса смертность выросла с 576,69 тысяч умерших в год до 634,47 – повысилась на 57,78 тысяч умерших, или на 10%. И этой смертности, повторю, безо всякого коронавируса ещё расти и расти до показателей 1977 года, когда она была равна 669,04 тысячи умерших или на 16% выше, чем в 2009 году, и даже на 5% выше, чем в 2019 году (по сравнению с которым фальсификаторы постеснялись сравнивать 2020 год и сравнили с неким средним «за пять лет», чтобы абсолютное число стало побольше).

Вопрос к «государственным деятелям» Великобритании, а почему вы в 1970-80 годы, когда смертность намного превышала нынешнюю, не вопили и не останавливали экономику и общественную жизнь?

Мне скажут, что в 70-х смертность была, возможно, из-за рака или инфарктов, а сейчас от коронавируса.

Смертность от COVID -19

Ладно, не будем уточнять, что в смерть от коронавируса сегодня записаны все, у кого анализы дали положительный ПЦР тест, - от тех же рака и инфаркта. Сравним смерти именно «от коронавируса» в Великобритании и в Швеции, в которой никакого коронавирусного безумия не было, и в которой ничего и никого не ограничивали и никакого карантина не вводили.

Надо сказать, что «государственные деятели» Швеции тоже своеобразны – они, как и Бундестаг Германии, устранились от эпидемии, отдав всю власть в этом вопросе Главному эпидемиологу страны Андерсу Тегнеллу. Поэтому приводить их в пример нормальных руководителей не приходится, хотя надо отдать им должное – они находятся под таким нажимом мерзавцев в СМИ, что даже спихнув ответственность, мало им не кажется.

Вот, к примеру, сообщение от 22 ноября с радостным заголовком «Либеральная стратегия Швеции по борьбе с Covid-19 провалилась», и в тексте: «Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл признал, что «не ожидал такого плохого развития событий». Правительство Швеции решило ввести первые серьезные ограничения, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекцией». Ну и какие же это «серьёзные ограничения»? А вот: «Одно из первых ограничений в Швеции — запрет на подачу алкоголя в ресторанах в рабочее время — вызвало шквал негативных эмоций в стране. Это решения в прессе было названо «величайшим нарушением свободы в современной шведской истории». Несмотря на «прозрение» главного эпидемиолога Швеции, он по-прежнему выступает против масок, считая их неэффективными».

О других ограничениях не сообщается.

А итог?

На 22 ноября в Швеции с начала мирового коронабесия на 100 тысяч населения было 2189 человек, имевших положительный тест на коронавирус, а умерших с положительным тестом на коронавирус было 67,4 человек. А в Великобритании на 22 ноября на 100 тысяч населения было 2238 человек, имевших положительный тест на коронавирус, - тут всего несколько выше, но вот умерших с коронавирусом на 100 тысяч населения в Великобритании было 82,1 человек – то есть на 22% больше!!

Умерших не вообще, а именно от коронавируса!

Так что дала Великобритании эдакая «борьба с коронавирусом»? И есть ли там среди «государственных» деятелей Великобритании хоть кто-то, кто способен сравнить эти числа и разобраться с тем, что на самом деле происходит?

Эти числа умерших понятны и с медицинской точки зрения, но тема статьи иная, повторю ещё раз, – где в мире руководители (государственные деятели) способные лично изучить, в общем-то, не сложную ситуацию с это эпидемией ОРВИ?

Кроме Лукашенко можно назвать ещё хотя бы кого-то?

Ю.И. МУХИН

P.S. Сейчас трудно сказать, кто управляет США, – правительство во главе с Президентом, или хозяева СМИ? На то же 22 ноября в США, организовавших в стране полный локдаун, с начала мирового коронабесия на 100 тысяч населения было 3713 человек, имевших положительный тест на коронавирус, а умерших с положительным тестом на коронавирус было 78,2 человек, - на 12%. Все эти перепуганные коронавирусом страны даже с Белоруссией можно не сравнивать, поскольку уже по сравнению со Швецией, и только в части смерти лиц с положительным тестом на коронавирус виден полный дебилизм перепуганных.

Но дело на самом деле сложнее.

Женевьев Бриан, заместитель директора программы магистратуры прикладной экономики в американском университете «Джонса Хопкинса», используя данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в своем вебинаре под названием «Смерти от COVID-19: Взгляните на данные США» проанализировала влияние COVID-19 на смертность в США. https://www.jhunewsletter.com/article/2020/11/a-closer-look-at-u-s-deaths-due-to-covid-19

https://blog.nomorefakenews.com/2020/11/30/johns-hopkins-study-explodes-covid-death-hoax/

И пришла к выводу, что смертность пожилых людей не изменилась, поскольку как до, так и после COVID-19 каждый год в США зарегистрируется от 50000 до 70000 смертей стариков в месяц. То есть это количество смертей было нормальным задолго до появления COVID-19, а эта болезнь не только не повлияла на процент смертей пожилых людей, но и не увеличила общее количество смертей США!

Однако в 2020 году CDC классифицировал все смерти, связанные с COVID-19, как смерти именно от COVID-19, - теперь пациенты, умирающие от других основных заболеваний, но инфицированные COVID-19, считаются умершими от COVID-19. Это и объяснение того, почему смертность от COVID-19 резко возросла, а смертность от всех других болезней значительно снизилась.

Кстати, и в России в 2020 году полностью исчезли такие болезни, как грипп или ОРВИ, возбуждаемые иными вирусами.

Это ещё раз показывает – не было ни малейших оснований для паники!

Но где среди государственных деятелей 50 государств, входящих в США и среди федерального руководства люди, которые способны даже не проанализировать, а хотя бы понять числа, найденные университетом «Джонса Хопкинса»?