Наш госаппарат крайне неэффективен с точки зрения решения проблем общества. Значительная его часть носит фиктивно-демонстративный характер: структуры существуют просто для того, чтобы обозначить: государство решает какие-то задачи, которые в реальности оно решать даже не пытается.

Сейчас, к примеру, проводится реформа институтов развития: когда-то была «галлюцинация» у тогдашнего президента Медведева – программа четырех «и». Под нее наплодили дикое количество несвязанных друг с другом, никак не контролируемых шарашкиных контор. Сейчас их приходится приводить в чувство – к какому-то знаменателю.

В целом, госаппарат избыточно раздут, и не решает задач, в которых нуждается общество. С другой стороны, те задачи, которые реально ставит перед собой государство, госаппарат решает вполне эффективно – задачи разграбления советского наследства. Только уже не в материальной части, а в части социального капитала. Вот здесь все замечательно: оптимизация здравоохранения продолжается, несмотря на коронавирус. В конце октября в Псковской области закрыли очередную инфекционную больницу с формулировкой: зачем вам инфекционная больница, если в 60 километрах есть ковидарий? На что местные жители сказали: ага, в 120 км есть крематорий – вы еще скажите, что этого достаточно!

Логика именно такая – разрушение социального капитала. Поскольку, если его не разрушить, его невозможно разграбить. И эта задача, повторюсь, решается с высочайшей эффективностью. Посмотрите на реформу образования – как образование превратилось в институт дебилизации, и сколько денег попилено на этом процессе!

Так что госаппарат вполне эффективен – с точки зрения решения задач, которые ставит перед ним правящая либеральная тусовка.

Если же говорить о госуправлении в целом, какие-то его элементы абсолютно раздуты, а другие абсолютно недостаточны. Если вы посмотрите на динамику финансирования МВД, и на то, как отчаянно не хватает людей, которые борются с преступностью, вы логично сделаете вывод: деньги выделяются, но идут на раздувание явно не тех штатов. Это касается всех сфер госуправления.