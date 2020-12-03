Бобби Фишер был женщиной!

Признаюсь, что сериал The Queen's Gambit, который называют знаковым и все такое, я, хоть и с трудом, до конца досмотрел. Не потому что он, как пишут восторженные барышни, многозначный, многослойный, полный аллюзий, реминисценций и чего-то там еще, а потому что ковид и новинок почти нет. К тому же было интересно, куда создатели сериала вырулят свою фантастическую сагу про бедную сиротку (реминисценция по имени Оливер Твист?). А шахматы на потолке – это, конечно, реминисценция по имени Набоков?

Хотя поначалу я решил, что это просто история про волшебную таблетку. Подобные сюжеты в кино в изобилии - герой пьет какое-то снадобье, от чего сильно умнеет, богатеет и влипает в нехорошую историю. Еще помню, как в прелестную блондинку Скарлетт Йоханссон зашили пакет с наркотиками, пакет порвался, после чего она быстро овладела всеми мировыми знаниями и удалилась в киберпространство. Как раньше Газонокосильщик.

Идея богатая и ее можно развивать бесконечно. Бедная девочка из сиротского дома принимает зеленую пилюлю, отчего у нее вырастают жабры и подруги начинают звать ее Морским дьяволом. Зато теперь она может жить под водой, дружить с дельфином по имени Лидинг и собирать жемчуг, из-за чего на нее начинает охотиться жадный бизнесмен Педро Зурита. А почему нет?..

Еще истопник мистер Шейбл мог научить девочку летать как Ариэль или прыгать по небоскрёбам как Человек-паук. Или, например, стать боксером Рокки Бальбоа и сильно поколотить российского шахматиста Ивана Драгу. Таких аллюзий и реминисценций в сериале целый вагон. А, главное, все на злобу дня – тут тебе и чёрная подруга (BLM), и приятель нетрадиционной ориентации… Хоть сейчас номинируй на Оскара.

Я, правда, все ждал, что эти фантастические шахматные способности, как музыкальные в "Волшебном рояле Спарки", в конце концов окажутся сном и нам назидательно заметят, что учиться надо, а не допинг принимать, но нет… Раз создатели решили, что все решает волшебная таблетка, значит, так и будет. Правда, когда эту Зеленую таблетку (витамины, гормоны, анаболики?) заменил Зеленый змей, я совсем запутался. Получается, если как следует принять, победишь в любом шахматном турнире? Надо попробовать.

Зато, когда наша симпатичная барышня поехала в Москву обыгрывать, что совершенно очевидно, Бориса Спасского, мне стало совсем не по себе. Нет, я понимаю, что есть множество фантастических фильмов, где никто не летал на Луну, а Гитлер остался жив, но это, как мне казалось, совсем другое кино. Но нет, похоже то же самое. Потому что все матчи из фильма, как утверждает консультировавший создателей Г.Каспаров, реальны, а московские – это те, что сыграли Фишер и Спасский в Рейкьявике.

То есть создатели сериала просто взяли и заменили скандалиста Бобби Фишера на приятную во всех отношениях Бет Хармон? Для чего? Да просто так. Зато получился совершенно новый и очень перспективней жанр, вполне себе толерантный, политкорректный и в духе времени. И теперь всю мировую историю, в которой до сих пор царил отвратительный сексизм, можно переснять заново. Спасского обыграла Бет Хармон, Америку открыла Колумбина, Персию завоевала Александрина и т.п. Полная и окончательная победа феминизма!

Вот такое впечатление лично на меня произвел этот сериал из параллельной реальности, который, тем не менее, многим нравится. Хотя косяков там и кроме сюжета достаточно – невнятные флешбэки в начале каждой серии, довольно странная музыка, а выражение лица нашей шахматной героини во всех сценах напоминает застывшую улыбку идущей по подиуму модели. Зато ее ретро-наряды и вообще работа художника по костюмам выше всяких похвал, так что будь этот сериал на тему «от-кутюр» или хоть "прет-а-порте" - получился бы просто шик!