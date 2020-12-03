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Московский листок

Покушение на советскую античность

Опубликовано 03.12.2020 в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Покушение на советскую античность

У станциии "Внуково", теперь это территория Москвы, снесли памятник Ленину. 

Совсем недавно он выглядел иначе.

Памятник вполне исторический, относится к первым памятникам вождю.

Любопытно, что совсем недавно за счет бюджета сельского поселения Внуково (тогда еще Московской области) был произведен ремонт памятника.

https://www.94fz.ru/num/0348300014511001018 

В общем, снос памятников советской эпохи - можно сказать, примета времени. На Украине сносят массово, с гиканьем и плясками, в России - по-тихому, буднично, даже слегка воровато, поскольку памятники охранются законом и трогать их, вообще-то, нельзя. Но можно - ответственные власти закрывают глаза...

Все понимают, что под все разговоры о памяти предков, завещавших нам то-се, пятое и десятое, идеологическое наследие советского периода является чуждым для нынешних властей, чуждым и, видимо, опасным, раз они идут на нарушение ими же только что принятых законов.

Говорят, что памятников Ленину "слишком много". Ну так радуйтесь, что ушедшая великая эпоха оставила по себе много культурных следов. Иначе вскоре придется, как в эпоху Возрождения, выкапывать из земли поврежденные и изувеченные шедевры античной эпохи - и мы так и не увидим ни рук Венеры Милосской, ни головы Ники Самофракийской...

Вандалы современности совсем не изменились с Темных веков. И продолжают уничтожать памятники нашей античности - советского периода. Это ведь только кажется, что много, чего осталось. А на самом деле уже трудно по сохранившимся материальным свидетельствам восстановить картину эпохи - уже в современном кино попытки исторической реконструкции смешны и карикатурны, а дальше и вовсе пойдут вещи, уму не постижимые...

А.Б.



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