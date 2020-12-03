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Московский листок

22 россиянина из рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index богаче всей остальной России

Опубликовано 03.12.2020 в разделе комментариев 1

форум.мск анатолий баранов
22 россиянина из рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index богаче всей остальной России

Состояние 22 богатейших людей в России с начала 2020 года выросло почти на полмиллиарда долларов. Их совокупное состояние достигло $304,67 млрд, или 23,154 трлн рублей - это больше, чем весь федеральный бюджет на 2021 год. 

Эти данные приводит Bloomberg Billionaires Index, который рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями. Этот рейтинг отслеживает состояние 500 богатейших людей мира - вот в него в него входят 22 россиянина, которые богаче всей остальной России.

***

Это и есть ответ на вопрос, где же наши национальные богатства? И почему, при таком супербогатом государстве, мы в большинстве своем такие бедные.

Но нет ответа на другой вопрос - почему организация, которая носит такое многообещающее название как Федеральная служба безопасности, не усматривает в этом главной угрозы национальной безопасности? 

Потому что не может стабильно существовать государство, в котором 22 человека богаче, чем весь государственный бюджет - с расходами на армию, оборонно-промышленный комплекс, полицию, Росгвардию и даже на саму ФСБ. Тем более, что источник этих невероятных богатств тоже очевиден - это либо государственный бюджет, либо карманы бедных россиян. Другого нет просто.

Такая концентрация капитала просто обесценивает государство как институт. И полностью исключает какое-либо развитие - зачем? Когда 22 россиянина уже достигли того, чего в истории Государства Российского никогда ранее не бывало. И навряд ли еще когда будет - просто потому что государства такого больше не будет никогда, то есть и этого скоро тоже не будет.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Наведи порядок сука краснозадая
обезьяны! бл написал 03.12.2020 14:57
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