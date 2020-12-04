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Московский листок

Минюст предложил распространить закон об иноагентах на бизнес

Опубликовано 04.12.2020 в разделе комментариев 1

Минюст предложил распространить закон об иноагентах на бизнес

Министерство юстиции РФ предлагает применять статус "иностранный агент" не только к некоммерческим организациям (НКО), но и к коммерческим, в том числе к обществам с ограниченной ответственностью, передает Интерфакс со ссылкой на замглавы ведомства Олега Свириденко.

По словам чиновника, в американском законе FARA (закон США об иноагентах) такой статус могут применять к любой организации, включая и коммерческие, а в российском законе этого нет. "А что, если ООО получает деньги, занимается политикой - это не иноагент, что ли?", - заявил он на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

При этом Свириденко отметил, что сейчас главным критерием для признания НКО иноагентом является получение иностранного финансирования. Между тем, по его словам, эта тема "гораздо глубже, гораздо сложнее", и речь должна идти не только о прямом финансировании, но и о материальных благах, услугах и консультациях. "И я думаю, что в будущей концепции возможного закона нужно будет применять "материальное благо", не обязательно деньги… Это любая деятельность, любое финансирование, любые блага", - заявил он на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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В нацистской Германии евреи должны были ходить
с желтой звездой на одежде. написал 04.12.2020 00:54
.
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