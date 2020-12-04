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Московский листок

В чем секрет устойчивости глобального капитализма

Опубликовано 04.12.2020 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 1

капитализм экономика государство
В чем секрет устойчивости глобального капитализма

Весь двадцатый год мир основательно трясло со всех сторон, но так ничего и не вытрясло, кроме старика Трампа. Но и в случае с Трампом нужно, чтобы Байден ещё дожил до вступления в должность, потому что выглядит он как-то не очень убедительно. В остальном капиталистический мир устоял.

Глобальная экономика упала в рекордных размерах, но катастрофы, которая всегда где-то рядом, так и не случилось. В России не случилось массовых протестных движений, которые дружно прогнозировались на осень 2020 и для которых есть все статистические основания, в виде падения уровня жизни, роста безработицы, провала медицины. Устоял, подпертый Кремлем Лукашенко. Не стал умирать, отравленный «новичком» Навальный, чем вызвал нескрываемое раздражение российских властей. Успокоился и вернулся в свои гетто детский сад «black lives matter», поддержанный глобальным капитализмом за исключением чудака-расиста Трампа. Протестующим объяснили, что они классные парни, их жизни имеют значение, но жить они будут, как и раньше, в гетто, потому что у них нет денег, а не потому что они черные. Крыть нечем, подход справедливый, без какого-либо расизма. На удивление спокойно в Европе, где по привычке бунтуют французы и отметились массовыми выступлениями поляки. Но ведь, учитывая рост социальных проблем, всё могло быть значительно горячее. В воздухе разлиты пессимизм и депрессия. Не пойми чему радуются только азербайджанцы, победившие армян в бессмысленной войне за Карабах, с которым теперь не знают, что делать.

Но, если в сумме это и победа капиталистического мира, то пиррова. Ни одна проблема не решена и не может быть решена (кроме частной проблемы Навального, которого можно отравить ещё раз), что делать дальше ни одно буржуазное правительство не знает, а всё что не случилось в этом году просто отложено на следующий.

Перед Путиным всё та же проблема падения рейтинга, организации транзита власти и удержания в покорности населения, которому давно уже нечего давать кроме демагогии. Лукашенко усидел на штыках, но править дальше уже не может. От безысходности Лукашенко готовится отражать агрессию НАТО, которое якобы готовится оккупировать западные области республики.

Падение глобальной экономики не переросло в неуправляемую катастрофу только благодаря «монетарному бешенству в терминальной фазе». В результате долги выросли до вселенских масштабов, деньги все равно уходят из системы, потому что вкладывать с прибылью их некуда (кроме бессмысленно растущего фондового рынка, на котором торгуют пустотой). Но огромного денежного навеса достаточно, чтобы запустить глобальную гиперинфляцию, которая и будет той ожидаемой неуправляемой экономической катастрофой. Рост биржевых цен на продовольствие говорит о том, что черта срыва уже где-то рядом.

Таким образом, глобальный капитализм держится по двум причинам. Во-первых, мировой экономический кризис пока не перерос в глобальную гуманитарную катастрофу, которая, впрочем, может развернуться уже в следующем году. И, во-вторых, люди так привыкли к классовому обществу и товарно-денежной экономике, что просто не знают, чего требовать. Ведь с точки зрения рынка кризис носит вполне объективный характер. «Black lives matter» убедились, что их жизни ценят, что даже капиталисты готовы целовать им ноги, только жизнь их от этого ни капли не изменилась. И это, конечно, разочарование.

И ситуация такова, что пока не будет задействована первая причина в виде глобальной гуманитарной катастрофы, люди не дойдут до того, что требовать нужно не только демократических прав, и чтобы богатые, которые в действительности все банкроты, заплатили за кризис, а нужно бороться за принципиально другое устройство экономики, без рынка, частной собственности, а значит без богатых и бедных. И этот драматичный скачок в массовом сознании должен произойти в ближайшие несколько лет.



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Всего комментариев к статье: 1
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Голос из ада написал 04.12.2020 02:38
Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Уж такова психология подавляющего большинства людей.
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