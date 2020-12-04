Америка не признает Крым российским - никогда

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что Вашингтон никогда не признает присоединение Крыма к России. По словам Бигана, действия российской стороны на Украине «нарушают международное право».
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Никогда не говори никогда.
Да, впечатляет история с советской Прибалтикой, которую, оказывается, США никогда не признавали советской, что при этом не мешало им вести дела с СССР. Но в нужное время они вдруг проявили запоздалую принципиальность, и Прибалтика для нас оказалась потеряна - и приобретена США, не случайно ряд президентов этих новых государств оказывались гражданами США или Канады. И фактическая оккупация этих стран - на фоне того, что им никто не угрожает, - это тоже следствие той давней политики.
Крым никогда не был частью так называемого "западного мира", как и Украина. Но Крым и исторической Украиной не был. Он стал частью России раньше, чем появились ряд штатов США.
Но Америка - не признает и не признает никогда...
Остается два варианта: ждать, поока исчезнет государство Украина или исчезнет государство США. Обождем. Крым многих хозяев пережил: Элладу и Понтийское царство, Рим и Византийскую империю, генуэзцев и венецианцев, Османскую империю и Крымское ханство, Крымскую республику и СССР. И УССР, кстати, тоже - и где все они? А в Крыму все в порядке...
А.Б.
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Добрый желатель написал 04.12.2020 03:25
А трудолюбивые народы сделали бы там конфетку!
Армяне же, обладая самой огромной в мире Объединенной Группировкой (диаспорой), не дали Карабаху ничего. И воевали за него, кстати, больше воем и скулежом, призывами загребать жар чужими руками.
А Украина имеет перспективы. Только народу нужно сбросить упырей типа авакова-авокяна.
Друг Анатолий ездил в Донецк еще при совке, и спрашивал, а когда Украина начнется (тогда еще не было государственной границы). А ему отвечали так - когда пойдут дома ухоженные, палисадники цветастые, завалинки побеленные, то там и Украина. И как, спрашиваю? Анатолий затянулся козьей ножкой, медленно выпустил ароматный дым, и скривившись слегка, выдавил: Да, так и есть. Учиться нам у Украинцев надо, а не гордиться невесть чем!