Перспективы правительства плачевны

В Кремле нет никакого системного метода управления страной. Президент перед правительством высказывает своё мнение о возникшей в его голове проблеме и на этом для него проблема закрыта. Например, недавно президент обратился к политикам - работать над живучестью системы управления ядерными силами. Надо обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара. Читатель, вам не кажется, что это какая - то шизофрения? Неужели в это самое время до главнокомандующего дошло, что НАТО может развязать ядерную войну? Руководство НАТО не сумасшедшие. США, да, может совершить провокацию и посмотрит на то как отреагирует лично президент. А реакция должна быть в десять раз мощнее и тогда наступит мир на столетие. Умирать не захочет ни Трамп, ни Байден, ни Макрон с Джонсоном. И управление ядерными силами должно быть организовано с первого дня В.Путина в Кремле. И кто конкретно будет работать над живучестью? В данном случае никто.

Вот поэтому указы, президента, планы правительства, утверждённые президентом, никто не собирается выполнять. Экономика двадцать лет топчется на месте. Некоторые либералы говорят, что в сытые годы экономика росла и улучшалась жизнь народа. Имеют ввиду стоимость бочки нефти. Это у них жизнь улучшалась, а я не заметил, что у мня что - то улучшилось, да и мои земляки восторга не проявляют. В те годы воровство было на первом месте. Напомню ещё раз о заявлении Зюганова в думе. Он сказал, что по дороге из Германии потерялось 18 миллиардов долларов от продажи сырья. Кто на это обратил внимание? Никто. А почему? Да потому что такова политика Кремля. Не народ увёл эти миллиарды. Так что обращение президента к политикам равно обращению Зюганова только не известно к кому он пишет обращения почти в каждой газете.

В стране катастрофически не хватает средств. Откуда же они возьмутся, если новая власть с принятием бандитски - воровского капитализма закрыла более 80 тысяч предприятий. На голых стенах и ржавеющих станках деньги не растут, хотя оборудование было продано за границу в качестве металлического лома и деньги осели в карманах новых собственников. Да и в правительстве никто вопросами восстановления работы предприятий не занимался. Думали сырьё прокормит всех, а оказалось что оно кормит только чиновников, руководителей госкорпораций и воров.

Смотрите, граждане страны, что творит власть. Экологическая катастрофа города Усолье - Сибирского и окрестных территорий. Хотя зам председателя и говорит, что катастрофы нет, но наша власть никогда правды народу не скажет. Союз создал огромное химическое предприятие, которое начало полный цикл по созданию необходимых материалов для развивающейся страны с 1936 года. Огромную роль оно сыграло в годы войны. На нём работало 8 тысяч человек, внутри территории ходил паровоз и вот пришло новое поколение руководителей. Им не нужно было никаких предприятий, да и в них они ничего не понимали, но жрать хотели до отвала. Ведь не зря Ельцин с любимой доченькой воровал миллиарды из займов, а отдавали долги мы с вами, люди добрые, да ещё с процентами. Предприятие по тихому обанкротили и бросили на произвол судьбы. Чтобы его профессионально закрыть нужны миллиарды. Частник никаких денег не даст. Со временем отходы находили дырки в огромных цистернах и ручейки побежали. Может в Ангару, а может и в Байкал. В Норильске ведь такое было и ещё не известно что будет в последствии? А теперь за бюджетные средства пытается власть профессионально закрыть и обезвредить территорию. Можно сказать, что это последняя катастрофа? Да ни за что. Власть вообще не имеет представления о бывших вредных предприятиях. Всего закрыто более 80 тысяч предприятий. Премьер должен обследовать закрытые, изучив их назначение. Думаю, что до этого он не догадается да и для такой операции нужны огромные средства. Вот если бы эти средства были найдены то представьте сколько бы средств было разворовано.

Можно с уверенностью утверждать, что нынешняя власть не может управлять огромной территорией нашей страны. Пожары, наводнения, мусорные свалки, разливы нефти, брошенные грязные предприятия, бесконтрольная вырубка лесов, грабёж морских угодий и, наконец, разворовывание бюджета всё делается под прикрытием государства. Так где руководство страны и чем оно занято? Вот президент запретил вывозить с будущего года кругляк леса. Вы думаете, что это указание будет выполнено. Много было таких указаний, однако никакого улучшения нет и не ожидается.

И вот президент вышел из бункера и полетел в г. Саров. Телевидение показало мельком встречу с чиновниками ядерного центра. Я удивился, что президент даже без маски. Работать в бункере, который защищён биологически и вдруг даже без маски. Возможно эту поездку готовили несколько недель. Сперва спросили президента, с кем он будет встречаться и этих людей посадили на двух недельный карантин. Вот поэтому он без маски. Интересно бы узнать во сколько бюджету обошлась эта поездка президента и не только федеральному, но и местному.

Наша власть не предсказуема. Например, Ракетно - космическая корпорация "Энергия" предложила развернуть новую станцию, которая позволит наблюдать за всей поверхностью земли. Это нам надо? О создании своей станции высказывался и Рогозин. Может и надо, но где взять такие средства? Развалена медицина и на следующий год бюджет здравоохранения урезается на 135 миллиардов рублей. Кто - нибудь от руководства страны задумывается о положении в этой отрасли? Никто. Молча власть переводит медицину на коммерческие рельсы. А в Конституции медицина для народа бесплатная. Кто обращает внимание на конституцию? Президент - это и есть Конституция. Для всех президентов Союза и России Конституция - это многостраничная газета и не более. Может отменят пенсии? По этому поводу высказался В.Володин. Он готовит стариков побыстрее покинуть этот мир. "Государственные пенсии могут быть отменены из - за дефицита бюджета". В думе никто на это не обратил внимание. Все без исключения могут жить лет 200 без государственной помощи. За этим они и пришли в думу. Вот он геноцид собственного народа. И тишина. И при этом в бюджете страны на 2021 год заложено 201 миллиард рублей на премии чиновникам. Но и это ещё не всё. Большую часть оптимизации провела министр В.Скворцова. Народ её ненавидит и вдруг президент указом от 5.11.2020 года, № 675 награждает В.Скворцову орденом Пирогова. Орден не бог знает какой, но главное, что президент доволен её службой. А как же народ? Вот мы и снова пришли к тому, что народ для президента раб и не более того. А он царь и что хотит, то и делает.