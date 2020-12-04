В метро смогут не пустить, если харей не вышел

В Москве начали тестировать оплату проезда в метро по скану лица. Речь идет о системе FacePay, часть испытаний которой уже завершилась 1 октября, однако когда система полноценно сможет заработать, не уточняется. Ранее называли условный 2021 год, но он начнется уже через месяц...

Московский метрополитен запустил тестовую версию системы идентификации лиц, установленную на турникетах, на станции «Октябрьское Поле» почти год назад. Там камеры установлены на всех турникетах, проект реализует компания VisionLabs и сейчас тестируются алгоритмы биометрической идентификации.

На данном этапе камеры предназначены только для обеспечения безопасности, но решение об окончательной конфигурации и архитектуре проекта, порядке его внедрения и сроках работы пока не принято.

Сейчас на станциях подземки работает около 5 тыс. камер с функцией распознавания лиц, к городской системе видеоаналитики подключены 105 тыс. потоков с камер(всего в столице насчитывается более 175 тыс. видеокамер), а розыском правонарушителей с их помощью занимаются правоохранительные органы.

В Москве начали тестировать оплату проезда в метро по скану лица. Речь идет о системе FacePay, часть испытаний которой планировалось завершить к 1 октября, но когда система полноценно может заработать, не известно.

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В Китае уже объвили, что вот-вот начнут взимать плату за проезд по скану физиономии, а если "харей не вышел", стало быть, и нечего тебе в метро ездить. А поскольку буквально вся информация о гражданине окажется привязанной к записанном где-то в базе его визуальном образе, то вместо поездке на транспорте запросто можно налететь на штраф, а то и вовсе угодить за решетку. Ну а если за вами охотятся киллеры, то, подключившись к этой базе, она вас легко и без проблем убъют, не скроетесь.

Потом ведь камеры стоят не только в метро. В любой момент на улице города, не обязательно вашего, вы находитесь порд пристальным вниманием Большого брата, который уже не спрашивает, хотите вы платить или у вас другие планы - просто снимут деньги с вашего счета.

Что бывает с теми, кто случайно попал в объектив даже собственной мобильной камеры - спросите у Дзюбы. А так в самый неподходящий момент все будут видеть, как вы отливаете за мусорными баками, чешете яйца или просто ковыряете пальцем в носу. И это вполне безобидные вещи.

Система может вас перепутать, и с вас спишут лишние деньги - доказывать, что вы не верблюд, будете сами, как с камерами видеофиксации ГИБДД. Могут вас и арестовать, когда вы мирно вошли в метро, чтоб поехать в музей. По идее, и застрелить при задержании могут, перепутав с опасным преступником.

Спросите, а что, если вам не нравится, что вся ваша личная жизнь теперь будет как на ладони?

Можете изучать Конституцию РФ: Статья 24 "Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются".

А.Б.