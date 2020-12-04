Конгресс США согласовал новые санкции против "Северного потока-2"

Конгресс США одобрил проект военного бюджета страны на 2021 год, включающий новые ограничения против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Документ опубликован на сайте Палаты представителей США.

Кроме того, сенаторы отозвали поправку, позволяющую президенту “отказаться от применения санкций, если это отвечает национальным интересам страны”.

, Согласно документу, санкции распространяются на компании, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставляют страховые и разные технические услуги.

Напомним, в октябре 2020 года США расширили санкции против «Северного потока-2». Они коснулись компаний, которые предоставляют услуги и оборудование для судов, задействованных в прокладке газопровода.

"Северный поток-2"- газопровод из России в Германию, проходящий по дну моря. Его проектная мощность составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. США и некоторые европейские страны выступают против него строительства, ссылаясь на увеличение зависимости Европы от российского газа.