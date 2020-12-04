Вы полагаете, это демократическое государство такое?..

Пообщавшись с журналистами из президентского пула, узнала интересную деталь. Оказывается, фотографы и видеооператоры, работающие с первым лицом государства, сейчас перед каждым непосредственным контактом с Президентом проходят двухнедельный строжайший карантин в одной из московских гостиниц, которую полностью переформатировали для этих нужд.

Каждое такое двухнедельное сидение на сленге журналистов называется "ходка". Журналист 14 дней сидит в гостиничном номере без права не только выйти на улицу, но даже открыть окно - номер проветривается с помощью системы кондиционирования, еду приносят, носки постирать забирает гостиничная служба. Категорически запрещено курить и употреблять алкоголь. На этаже дежурят сотрудники ФСО.

Только после такой двухнедельной изоляции фотографы и операторы допускаются к объекту номер один. Забавно, что финансируется пребывание журналиста в гостинице и его кормёжка за счёт издания.

От редакции: Для людей, которые помнят другие времена, это выглядит совершенно дико, а для нового поколения - просто норма. Как "норма" - поднять руки вверх, дать себя ощупать и просветить рентгеном, раскрыть сумку, вывернуть карманы.

И объяснить молодым людям, что со свободным человеком так нельзя - невозможно. Впрочем, как им объяснить, что такое свободный человек?

Для прохода в здание Моссовета на Тверской, 13 было достаточно предъявить паспорт с московской пропиской. Для входа в здание ЦК КПСС - партбилет с уплаченными взносами. Это казалось естественным - если ты член партии, то естественно имеешь право пройти в здание ее центрального комитета.

Постоянный пропуск для журналиста в Белый дом в ельцинские времена - это такая карточка формата визитки, просто вкладывалась в редакционное удостоверение.

Внутри Дома Советов можно было свободно ходить куда угодно, встречаться с кем пожелаешь. Выпить кофе с помощником президента или заместителем главы администрации, любым депутатом или министром. Во время сессий Верховного совета в перерывах Ельцин с небольшой свитой обязательно проходил через зал, где накрывались столы для фуршета, со всеми здоровался, с теми, кого знал лично - за руку.

После катастрофы 1993 года кое что, конечно, изменилось, но не радикально - несколько усилилась пропускная система в важные государственные здания, появились рамки металлоискателей, но внутри все оставалось по-прежнему. К депутату Митиной, например, можно было зайти запросто. Немногим сложней было попасть к премьер-министру или спикеру, но вполне возможно. Поэтому газеты пестрели комментариями первых лиц, данными не по почте их пресс-секретарями, а вживую - это сейчас каждое выступление на пресс-конференциях первых лиц согласовывается и репетируется, а тогда как-то умели работать по-настоящему.

Кстати, закончилось все при путине, но не сразу. Постепенно, при кабинете Касьянова все было еще вполне демократично. Наверно, пороговым периодом стало премьерство Путина при зиц-президенте Медведеве. Тогда перемещения журналистов по Дому правительства стало возможно только строго под конвоем, а "живое общение" с начальством сделалось работой пресс-служб. Все стало напоминать монарший двор куда больше, чем институции демократического государства.

Ну и вот - апофигей. Когда посетители приезжали к царю, их сначала селили в специальном месте, мыли, кормили, переодевали, подробно инструктировали, как себя вести - ну читайте хоть "Вечера на хуторе близ Диканьки"... Но тогда кузнец Вакула, стоя на карачках, еще мог попросить у царицы черевички, а теперь, пожалуй, выпрут пинком под зад...

А.Б.