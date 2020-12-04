74% россиян ненавидят чиновников

Подавляющее большинство россиян (74%) негативно относятся к чиновникам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение". У 25% наших сограждан чиновники вызывают "грустные", "ужасные" и "агрессивные" эмоции. Еще 20% считают их "ворами", "коррупционерами", "взяточниками", "казнокрадами". У 5% россиян слова "чиновник" и "госслужащий" ассоциируются с "богатством", "роскошью" и "высокой зарплатой". 5% опрошенных заявили, что "они все работают для своих нужд, им народ не нужен". 9% полагают, что все чиновники "обманщики", "мошенники" и "дармоеды". Только 7% считает россиян считают их "нормальными и положительными " людьми.

В том, что большинство чиновников и госслужащих сегодня не справляются со своими обязанностями уверены 61% респондентов. Иного мнения придерживаются только 19% опрошенных. Еще 34% считают, что они работают хуже, чем 15–20 лет назад. При этом, подавляющее большинство наших сограждан (83%), считают, что их количество необходимо сократить.